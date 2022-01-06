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SEDAŞ'ın "Faizi Siliyoruz" kampanyası 31 Ocak'a kadar uzatıldı - Son Dakika

SEDAŞ'ın "Faizi Siliyoruz" kampanyası 31 Ocak'a kadar uzatıldı

06.01.2022 10:34
SEDAŞ'ın "Faizi Siliyoruz" kampanyası 31 Ocak'a kadar uzatıldı

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ), icra takibine uğramış borçlarda faiz indirimini öngören uygulamayı 31 Ocak'a kadar uzattı.

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ), icra takibine uğramış borçlarda faiz indirimini öngören uygulamayı 31 Ocak'a kadar uzattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre SEDAŞ, kaçak veya usulsüz kullanım kaynaklı icra takibine uğramış borçlarda yüzde 100'e kadar faiz indirimi yapılacak kampanyanın süresini uzatma kararı aldı.

"Faizi Siliyoruz" kampanyasının son başvuru tarihini 31 Ocak olarak belirleyen şirket, borçların faiz kaleminde indirime giderek çok sayıda tüketiciye kolaylık sağlıyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, 31 Ocak'a kadar icra takibini yürüten hukuk büroları ve SEDAŞ Bölge Müşteri İlişkileri Merkezleri ile iletişime geçerek başvuru ve faizsiz borç ödemesi yapabilecek. Nakit veya kredi kartıyla ödeme imkanı bulunan kampanyada, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına taksit uygulanacak.

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Sakarya, İcra, Faiz, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi SEDAŞ'ın 'Faizi Siliyoruz' kampanyası 31 Ocak'a kadar uzatıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: SEDAŞ'ın "Faizi Siliyoruz" kampanyası 31 Ocak'a kadar uzatıldı - Son Dakika
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