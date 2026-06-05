SEDDK Başkanı Menteş, İslami Ekonomi Zirvesi\'ne katıldı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş ve beraberindeki heyet 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi'ne katıldı.

Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve AlBaraka Zirve Serisi kapsamında düzenlenen 3. Küresel İslami Ekonomi Zirvesi, İstanbul Finans Merkezi Halkbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştiriliyor.

SEDDK'den yapılan açıklamaya göre, bu yıl "İslam Ekonomisinde Sermaye: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Servetin Yapılandırılması" temasıyla gerçekleştirilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmacı olarak yer aldığı zirveye, çok sayıda yerli ve yabancı üst düzey davetli katıldı.

SEDDK Başkanı Davut Menteş ve beraberindeki heyet de zirve kapsamında gerçekleştirdikleri temaslarda, katılım finansının çeşitli kesimleri ve akademisyenlerle bir araya gelerek katılım sigortacılığının gelişimi, ülke açısından taşıdığı potansiyel, geleceğe yönelik stratejik hedefler ve hazırlanmakta olan Katılım Sigortacılığı mevzuatı hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ayrıca, zirvenin sponsorlarından Türkiye Katılım Sigorta'nın standını da ziyaret eden SEDDK heyeti, şirket yetkilileriyle katılım sigortacılığı alanındaki güncel ve sektörel gelişmeleri ele aldı.