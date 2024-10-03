Şehzadeler Belediyesi\'nden Tarım Arazilerine Erişim Kolaylığı

Ekonomi

Şehzadeler Belediyesi, tarım arazilerine ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla ova yollarında başlattığı çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Belediye Başkanı Gülşah Durbay, şu ana kadar 12 mahallede 100 kilometrelik yolun tamamlandığını, toplamda 250 kilometrelik yolun daha yapılmasının planlandığını belirtti.

Başkan Durbay, Belenyenice Mahallesi'nde devam eden ova yolu çalışmalarını yerinde inceledi. Şehzadeler ilçesinin yüzde 68'inin verimli tarım arazilerinden oluştuğunu ve tarımın bölge için büyük önem taşıdığını vurgulayan Durbay, "Şu ana kadar 12 mahallemizde yaklaşık 100 kilometrelik yol kaplaması yaptık. Hedefimiz, diğer mahallelerimizde de çalışmalarımızı sürdürerek 250 kilometre daha yolu yapmak. Çiftçilerimizin arazilerine rahatlıkla ulaşabilmesi için çalışıyoruz. Şehzadeler bu kentin kalbidir, biz de bu kalbe dokunuyoruz" dedi.

Başkan Durbay'a incelemeler sırasında Belenyenice Mahallesi Muhtarı Ünal Demirtepe ile birlikte Karayenice Muhtarı Hakkı Başaral, Tilkisüleymaniye Muhtarı Yalçın Başbay, Halıtlı Muhtarı Mehmet Akbaş, Kalemli Muhtarı Rıza Çapar ve Kağan Muhtarı Mustafa Uğurlu eşlik etti. Muhtarlar, ova yollarında yapılan çalışmalardan dolayı Başkan Durbay ve ekibine teşekkür etti.

Durbay, mahalle muhtarlarının iş birliği ve desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Şehzadeler' in çiftçilerine en iyi hizmeti sunmaya devam edeceklerini ifade etti. - MANİSA