Şehzadeler Belediyesi Taşınmazlarının Kiralanması İçin İhale Süreci Başladı

Ekonomi

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, belediyeye ait taşınmazların ihale edilerek kiralanması için Ömer Faruk Çelik döneminde Encümenin aldığı kararı uygulamaya başladı. Sözleşmesi biten ve bitecek olan kiracılara tebligatlar gönderildiğini kaydeden Başkan Durbay, "Yasal olarak önceki yönetimin aldığı kararı uygulamak zorundayız" dedi.

Şehzadeler Belediyesi'nin taşınmazlarını çok düşük rakamlara kullanan kiracılar için 10 yıldır yapılmayan kiralama ihalesinin yeniden yapılması için harekete geçildi.

Ömer Faruk Çelik başkanlığında 19 Eylül 2023 tarihinde yapılan Encümen Toplantısı'nda belediye taşınmazlarının kira ihalesinin yapılması için oybirliğiyle alınan karar, yeni yönetimle birlikte uygulanmaya başlandı. Önceki dönem Encümen'in aldığı kararı uygulayan yeni yönetim, kira sözleşmesi biten ve bitecek olan belediyenin taşınmazlarındaki kiracılara, yapılacak olan ihale ile ilgili tebligatlar göndermeye devam ediyor.

"Sayın Çelik başkanlığındaki encümenin aldığı kararı uyguluyoruz"

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, konuyla ilgili şu açıklamada bulundu: "Belediyemizin muhtelif mahallelerde bulunan taşınmazları uzun yıllar çok düşük ve komik bedellerle ihale yapılmadan kiraya verilmiş. Sayıştay denetçileri, bizden önceki dönemlerde belediyemizde yaptığı incelemelerde taşınmazların ihale yapılmadan çok düşük rakamlara kiralanarak kamunun zarara uğratıldığını raporunda belirtmiş ve taşınmazların ihale yapılarak kiralanması gerektiği uyarısında bulunmuş. Bununla ilgili de önceki dönem belediye başkanı Sayın Ömer Faruk Çelik başkanlığında 19 Eylül 2023 tarihinde toplanan belediye Encümeninde oybirliğiyle kira sözleşmesi biten taşınmazların, ihalelerinin yeniden yapılması kararı alınmış."

"Ödemelerini düzenli yapan, normal kira ödeyen esnafımızın hakkını gözeteceğim"

"Yasal olarak önceki yönetimin aldığı kararı uygulamak zorundayız." diyen Başkan Durbay açıklamasını şöyle tamamladı: "Önceki yıllarda değerinin çok çok altında kiralanan yerlerin kira bedellerini olması gerekene çekmek zorundayız. Onun haricinde hiçbir iltimas olmadan belediyenin mülkünü normal kira ücretiyle kiralayıp, ödemelerini düzenle yapan kiracılarımızın da hakkını gözetmek için elimizden geleni yapıyoruz. Onları mağdur etmeden süreci tamamlamayı planlıyoruz. Ben belediyenin mülkünü usulüne uygun kiralayan ve işini doğru yapan esnaflarımızın yanındayım. Onlara hiçbir mağduriyet yaşatmamak için elimden gelen gayreti gösteriyorum." - MANİSA