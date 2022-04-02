Şekerbank'tan KOBİ'lere "İşinize Ramazan Bereketi" kampanyası - Son Dakika
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Şekerbank'tan KOBİ'lere "İşinize Ramazan Bereketi" kampanyası

02.04.2022 10:00
Şekerbank'tan KOBİ'lere "İşinize Ramazan Bereketi" kampanyası

Şekerbank, ekonominin lokomotifi KOBİ'leri bu yıl da gelenekselleşen "İşinize Ramazan Bereketi" kampanyası ile desteklemeye devam ediyor.

Şekerbank, ekonominin lokomotifi KOBİ'leri bu yıl da gelenekselleşen "İşinize Ramazan Bereketi" kampanyası ile desteklemeye devam ediyor.

Banka açıklamasına göre, Şekerbank ramazan ayında nakit ihtiyacı artan KOBİ müşterilerinin yanında yer almayı sürdürüyor.

Bu kapsamda banka, ülke ekonomisinin en önemli gücü olan KOBİ müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını uygun faiz oranlarıyla sunduğu gelenekselleşen kampanyası "İşinize Ramazan Bereketi" ile karşılıyor.

"İşinize Ramazan Bereketi" kampanyası ile ilgili detaylı bilgiye tüm Şekerbank şubelerinden ulaşılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şekerbank KOBİ, Perakende ve Tarım Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Tuğbay Kumoğlu, KOBİ'lerin, yani asıl üreten kesimin finansmanının Şekerbank için özel bir önem taşıdığını belirterek, "Şekerbank olarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıcı uygulama ve kampanyalar ile onların her zaman yanında olduğumuzu göstermeye devam ediyoruz. Ülkemizin her bölgesindeki KOBİ'leri kampanyamızdan yararlanmak üzere şubelerimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şekerbank'tan KOBİ'lere 'İşinize Ramazan Bereketi' kampanyası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şekerbank'tan KOBİ'lere "İşinize Ramazan Bereketi" kampanyası - Son Dakika
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