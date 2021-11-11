Sektörel rekabet gücünün geliştirilmesi altyapı programı-2 sonuçları açıklandı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından 6 Ağustos 2021 tarihinde ilan edilen "Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2" kapsamında sunulan projelerin değerlendirme sonuçları Erzurum'da gerçekleştirilen 138. Yönetim Kurulu toplantısında onaylandı.

Bölgenin öne çıkan turizm, tabi kaynaklar, et, süt ve arıcılık sektörlerinin ulusal ve uluslararası alanlarda rekabet gücünün artırılması amacıyla hazırlanan Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 çerçevesinde toplam 68 proje sunuldu. Değerlendirme süreci sonunda başarılı bulunan 26 proje kapsamında öngörülen 38 milyon TL toplam yatırım tutarının 24 milyon TL'si KUDAKA tarafından sağlanacak.

Destek almaya hak kazanan projelerle, bölgenin turizm açısından ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanarak kış, kültür, sağlık, doğa ve alternatif turizm alanlarında daha gelişmiş bir altyapının oluşturulması hedefleniyor. Ayrıca yeni tesisler ile bölgenin toplam yatak kapasitesi artırılarak turizm kapasitesi geliştirilecek, kültürel varlıkların ortaya çıkarılması ve turizme kazandırılması sağlanacak, böylece bölgenin sosyal ve ekonomik yapısına önemli katkılar sunulacak. Bununla beraber kooperatifçilik faaliyetlerine yönelik destekler ile bölgede mikro ölçekli ticari toplulukların gelişimine katkıda bulunularak, bölge ürünlerinin markalaşmasına ve bu ürünlerden elde edilen gelirin artırılmasına katkı sağlanmış olacak.

Et, süt ve arıcılık sektörlerine yönelik desteklenen projelerle de bu sektörlerdeki üreticilerin ürünlerini aracılar yerine doğrudan tüketicilere ulaştırması sağlanacak. Bu sayede ürünlerin ekonomik değerlerine uygun olarak ticarete konu olması sağlanıp üreticilerin daha fazla gelir elde etmelerine imkan tanınmış olacak. - ERZURUM