Selendi\'de 113 Kadın Üreticiye Süt Soğutma Tankı Desteği

Manisa'nın Selendi ilçesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Zafer Kalkınma Ajansı aracılığıyla desteklenen, "Beyaz Güç: Selendi'nin Süt Yolu" projesi kapsamında 113 kadın üreticiye süt soğutma tankı desteği sağlandı. Projeyle süt üretiminde soğuk zincirin güçlendirilmesi ve üreticilerin elde ettiği ürünün değerinin artırılması hedefleniyor.

Selendi Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Selendi Süt Üreticileri Birliği Başkanı Muhammed Hadi Dilek, kaliteli süt üretmenin yanı sıra sağım sonrasında sütün kalitesinin korunmasının da büyük önem taşıdığını belirterek, süt soğutma tanklarıyla soğuk zinciri güçlendirmeyi ve üreticilerin sütünü daha değerli hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Projenin özellikle 113 kadın üreticiyi kapsamasının kendileri açısından ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden Dilek, kadınların üretimde daha güçlü olmasının aile ve ilçe ekonomisine de katkı sağlayacağını belirterek, "Kaliteli süt üretmek kadar o kaliteyi sağım sonrasında korumak da büyük önem taşımaktadır. İşte bu nedenle süt soğutma tanklarıyla soğuk zincirin güçlendirilmesini, süt kalitesinin korunmasını ve üretici üreticimizin ürettiği sütün değerini artırmasını hedefliyoruz. Çünkü biz Selendi Süt Üreticileri Birliği olarak sadece sütü toplamak istemiyoruz. Üreticimizin kaliteli sütünü daha değerli hale getirmek istiyoruz. Bugün özellikle 113 kadın üreticimizin bu projeden faydalanması bizim için ayrı bir anlam tanımaktadır. Anlamdır. Kadınlarımızın üretimde daha güçlü olması, aile ekonomisine ve ilçe ekonomisine daha fazla katkı sağlaması demektir. Şuna yürekten inanıyoruz. Kadın üretirse aile güçlenir, üretici güçlenirse Selendi güçlenir. Selendi'de hayvancılığın sürdürülebilir olması için üreticimizin emeğinin karşılığını alması gerekiyor. Bunun yolu da kaliteli üretimden, doğru soğutma ve muhafazadan, güçlü bir pazarlama yapısından geçiyor. Biz birlik olarak önümüzdeki dönemde de üreticimizin yanında olmaya, sütümüzün kalitesini ve değerini artırmaya devam edeceğiz. Bu projenin gerçekleşmesinde emeği ve desteği bulunan tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ama en büyük teşekkürü emeğiyle bu ilçeyi ayakta tutan üreticilerimize ve kadınlarımıza etmek istiyorum. Sizler ürettikçe bizler de üretimin önündeki engelleri kaldırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Bugün burada verdiğimiz mesaj çok açık. Selendi üretiyor, Selendi'nin kadını üretiyor, Selendi'nin üreticisi geleceğe sahip çıkıyor. ve biz bu emeğin yanında olmaya devam edeceğiz. Projemizin başta 113 kadın üreticimiz olmak üzere tüm üreticilerimize, Selendi'mize ve süt sektörümüze hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Cihat Şimşek de projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür ederek, üretimin temelinde kadınların önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Uzun zamandan beri de süt birlikleri olarak kullandığımız bir slogan var. Süt bizim işimiz. Üreten insanlar olarak, üreticiler olarak ve bu üretimin en temel başlangıç noktası da kadınlarımız."

Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Karayılan ise Selendi'de hayvancılığın desteklenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirterek, süt soğutma tanklarıyla süt toplama araçlarıyla toplanan sütlerin soğuk zincirinin korunmasının amaçlandığını ifade etti.

AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut da güçlü Türkiye için güçlü ve üreten kadınlara ihtiyaç olduğunu belirterek, 113 kadın üreticinin ürettiği sütün en kaliteli şekilde değerlendirilmesine yönelik önemli bir hizmetin hayata geçirildiğini söyledi.

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban ise süt soğutma tanklarının ilçeye kazandırılmasının ciddi bir emeğin sonucu olduğunu belirterek, üreticilerin güçlenmesinin Selendi ekonomisinin de güçlenmesi anlamına geldiğini ifade etti. Daban, ilçenin tarım ve hayvancılığını daha ileriye taşımak için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız da tarım ve hayvancılığın ilçe ekonomisinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, üreticilerin emeğinin karşılığını alabilmesi, sütün kalitesinin korunması ve ekonomik değerinin artırılmasının kırsal kalkınma açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Kaymakam Yıldız, "Beyaz Güç Selendi'nin Süt Yolu Projesi kapsamında düzenlenen süt soğutma tankı dağıtım törenimize hepiniz hoş geldiniz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Zafer Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen 2025 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında desteklemeye hak kazanan projemizin ilçemizde hayata geçirilmesinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Selendi ekonomisinde tarım ve hayvancılık önemli bir yere sahiptir. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın emeğinin karşılığını alabilmesi, üretilen sütün kalitesinin korunması ve ekonomik değerinin artırılması kırsal kalkınmamız açısından büyük önem taşımaktadır. Projenin en önemli özelliklerinden biri 113 kadın üreticimizi doğrudan desteklemesidir. Bugün teslim edilecek süt soğutma tanklarının kadın üreticilerimizin emeğini destekleyeceğine, üretim süreçlerini kolaylaştıracağına ve elde edilen ürünün değerinin korunmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Devletimizin kalkınma anlayışı doğrultusunda vatandaşlarımızın bulunduğu yerde üretmesini, emeğinin karşılığını almasını ve ekonomik refahının artmasını son derece önemli görüyoruz. Bu vesileyle projenin hazırlanmasında ve ilçemize kazandırılmasında desteklerini esirgemeyen başta Manisa Valimiz Sayın Vahdettin Özkan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüze, Zafer Kalkınma Ajansımıza ve Selendi Süt Üreticileri Birliğimize proje sürecinde katkı sunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza ve projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Başta 113 kadın üreticimiz olmak üzere projemizin tüm üreticilerimize ve Selendimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Projenin en önemli özelliklerinden birinin 113 kadın üreticiyi doğrudan desteklemesi olduğunu belirten Yıldız, süt soğutma tanklarının kadın üreticilerin emeğini destekleyeceğine, üretim süreçlerini kolaylaştıracağına ve elde edilen ürünün değerinin korunmasına katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.

Program kapsamında ilçede süt üretimi yapan 113 kadın üreticiye süt soğutma tanklarının sözleşmeleri protokol üyeleri tarafından teslim edildi. Projeyle üretilen sütün hijyenik şartlarda muhafaza edilmesi, kalite kayıplarının önlenmesi ve üreticilerin gelirlerinin artırılması amaçlanıyor.

Programa Selendi Kaymakamı Mücahit Enes Yıldız, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, AK Parti Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Karayılan, Zafer Kalkınma Ajansı İzleme Değerlendirme Birim Başkanı Vahit Akyol, Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Cihat Şimşek, Selendi Süt Üreticileri Birliği Başkanı Muhammed Hadi Dilek, protokol üyeleri ve çok sayıda üretici katıldı.