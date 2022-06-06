Selendi tarihinin en büyük yatırımında çalışmalar başladı - Son Dakika
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Selendi tarihinin en büyük yatırımında çalışmalar başladı

06.06.2022 15:13
Selendi tarihinin en büyük yatırımında çalışmalar başladı

Selendi ilçe merkezinin evsel nitelikli atıksularının arıtılması noktasında 10 bin eşdeğer nüfusa hitap edecek olan atıksu arıtma tesisinde imalatlara başlandı.

Selendi ilçe merkezinin evsel nitelikli atıksularının arıtılması noktasında 10 bin eşdeğer nüfusa hitap edecek olan atıksu arıtma tesisinde imalatlara başlandı. Selendi tarihinin en büyük yatırımlarını yapan MASKİ Genel Müdürlüğünün projesinde 86 kilometrelik içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme işi de tüm hızıyla devam ediyor.

Uzak-yakın demeksizin 17 ilçeye eşit hizmet götürmek için çalışmalarını sürdüren Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Selendi'de atıksu arıtma tesisi işine de start verdi. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda idari ve teknik binalarda başlanılan işleri Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, MASKİ İlçe Şefi Uğur Akıncı, yüklenici firma ve teknik personel ile birlikte inceledi. 10 bin eşdeğer nüfusa hitap edecek tesis ile Selendi merkez de daha sağlıklı bir çevreye kavuşacak.

Altyapı çalışmaları tam gaz

Yüzde 50'si SUKAP desteği bulunan projede hayat verilen 86 kilometrelik içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşeme işi tüm hızıyla devam ediyor. Altyapı çalışmaları sonrasında Büyükşehir Belediyesi tarafından Selendi'de üstyapı işi de yapılacak.

MASKİ, uzak-yakın demeksizin çalışıyor

Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün öncülüğünde Selendi tarihinin en büyük yatırımlarına devam ediyoruz. İdare olarak Cengiz Başkanımızın vizyonu doğrultusunda uzak-yakın demeksizin çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlçe merkezindeki altyapı çalışmalarımız süratli bir şekilde ilerlerken projede yer alan atıksu arıtma tesisimizdeki imalatlara da hayırlısıyla başladık. İdare olarak bereketli Gediz ve Bakırçay Havzalarımızı korumak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Selendi tarihinin en büyük yatırımında çalışmalar başladı
Selendi tarihinin en büyük yatırımında çalışmalar başladı
Selendi tarihinin en büyük yatırımında çalışmalar başladı
Selendi tarihinin en büyük yatırımında çalışmalar başladı
Selendi tarihinin en büyük yatırımında çalışmalar başladı

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Kaynak: İHA

Hisarcık, Selendi, Uzak, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Selendi tarihinin en büyük yatırımında çalışmalar başladı - Son Dakika

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