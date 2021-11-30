Üye Girişi
Seralar lodosla parçalandı - Son Dakika

Seralar lodosla parçalandı

30.11.2021 10:57
Seralar lodosla parçalandı

Bursa'da 2 gündür etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Bursa'da 2 gündür etkili olan lodos, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. İnegöl ilçesinde 5 bin dönümlük arazideki seraları, lodos paramparça ederken, zararın 10 milyon civarında olacağı ifade edildi.

İlçenin tümünde etkili olan lodos, Kurşunlu Mahallesi'nde çilek seralarını yerle bir etti. İnegöl İlçesi Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ali Satılmış, "Dünden beri etkili olan lodosla birlikte bütün seralarımız heba oldu. Yaklaşık 7 bin dönüm alanın 5 bin dönümü kullanılamaz hale geldi. Bu seralarımızın tamamı bu lodosla birlikte toz duman oldu. Ne naylon kaldı ne demir kaldı. Kurşunlu'da 10 milyon lira zararımız var. Bunun yanı sıra, gece yağmur yağacak ve akabinde 3-5 gün boyunca hava sıcaklığı da düşecek. Aylık yaklaşık 1 milyon lira üretim zararı olacağını düşünüyorum. Kurşunlu'daki çilek üreticileri ciddi bir zarar uğrayacak" dedi. - BURSA

Seralar lodosla parçalandı
Seralar lodosla parçalandı
Seralar lodosla parçalandı
Seralar lodosla parçalandı

İnegöl, Bursa, Lodos, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Seralar lodosla parçalandı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu 11:53 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip 11:49 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! 11:13 Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'ten ortak asgari ücret açıklaması! Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! 10:37 Erol Olçok ve Abdullah Gül'ün fotoğrafları sosyal medyanın gündeminde! Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü 10:16 Son Dakika! Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler 09:39 Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler
Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi! 08:41 Köpek havlayınca hırsız yakayı ele verdi! Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi 08:29 Onur Bay'dan ayrılan Dilara Aksüyek yeni sevgilisiyle görüntülendi

Son Dakika Haberleri
11:52 Kılıçdaroğlu'nun 10 gıda maddesine zam istememesinin ardından Bahçeli de aynı öneri de bulundu
11:50 Prof. Dr. Tüysüz, fay hattı üzerindeki 10 ilçeyi paylaştı
11:48 FETÖ'cü Enes Kanter, ABD vatandaşlığına geçip "Freedom" soyadını aldı
11:48 2022'de burçları neler bekliyor?
11:33 Son Dakika! Azerbaycan'da askeri tatbikat sırasında helikopter düştü! Ölü ve yaralılar var
11:26 Sarp Apak'ı tanıyamayacaksınız! Hep güldürüyordu bu defa ağlatacak!
11:20 Bahçeli: 'Erken seçim' yoktur, 'haydi seçim' yoktur, 'hemen seçim' yoktur!
11:15 Türkiye'de 110 ilçe fay hattı üzerinde! İşte o ilçeler!
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 741 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:09 Dolar güne 12,84 liradan başladı
Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet Eşini 25 yerinden bıçaklayarak öldüren kocaya indirimsiz müebbet         
12:00
Prof. Dr. Tüysüz, fay hattı üzerindeki 10 ilçeyi paylaştı Prof. Dr. Tüysüz, fay hattı üzerindeki 10 ilçeyi paylaştı         
11:51
2022'de burçları neler bekliyor? 2022'de burçları neler bekliyor?         
11:48
Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler! Büyük zam gelmişti! Markette ayçiçek yağlarını çalınmasın diye zincirlediler!         
10:56
Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı! Kadıköy'de bir kişiyi öldüren polis görevden uzaklaştırıldı!         
10:28
Fırtınayla harekete geçen çamaşır makinesini esnaf güçlükle durdurabildi! O anlar kamerada Fırtınayla harekete geçen çamaşır makinesini esnaf güçlükle durdurabildi! O anlar kamerada         
09:58
Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı Okuldan dönen çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı         
09:13
Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı Dedeağaç'a askeri yığınak! ABD'nin hedefinde Türkiye mi var? Emekli albay yanıtladı         
08:40
İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı İstanbul Boğazı'nda lodos sebebiyle kıyıya oturan gemi, su alarak battı         
08:26
Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek Meteoroloji uyardı! Lodos bugün de devam edecek         
08:25
Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi Dibeybe'nin adaylığının iptali "iç savaş" tehlikesini gündeme getirdi         
08:17
Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! İzmir Urla'da 5.1 büyüklüğünde deprem         
07:39
İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı İşte Türkiye'yi özetleyen en güzel kare! Fırtınalı günün en güzel olayı 15 Temmuz Köprüsü'nde yaşandı         
16:52
İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu İstanbul'da korkutan görüntüler! Fırtına, bir binanın çatısını kağıt gibi uçurdu         
16:46
Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü Ek gelir için kozalak toplamaya giden genç, hırsızlar tarafından öldürüldü         
16:26
Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı Fatih Terim, son yolculuğuna uğurlanan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katıldı         
16:22
Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı Çatalca'da saat kulesinin devrilme anı kameralara yansıdı         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2021 12:04:27. #1.13#
SON DAKİKA: Seralar lodosla parçalandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement