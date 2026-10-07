Serbest piyasada dolar 49,1940 liradan, avro 55,3000 liradan satılıyor

Serbest piyasada dolar 49,1940 liradan, avro 55,3000 liradan satılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar güne 49,1940 liradan, avro ise 55,3000 liradan başladı. Dolar 49,1920 liradan alınıp 49,1940 liradan satılırken, avro 55,2980 liradan alınıp 55,3000 liradan satılıyor; dün doların satışı 49,1860, avronun satışı 55,3800 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 49,1940 liradan, avro 55,3000 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,1920 liradan alınan dolar, 49,1940 liradan satılıyor. 55,2980 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,3000 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 49,1860 lira, avronun satış fiyatı ise 55,3800 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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