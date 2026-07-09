SERKA'dan 45 milyon liralık yeşil dönüşüm hibesi - Son Dakika
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SERKA'dan 45 milyon liralık yeşil dönüşüm hibesi

SERKA\'dan 45 milyon liralık yeşil dönüşüm hibesi
09.07.2026 12:23
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SERKA, mikro işletmeler ve kooperatiflere yönelik 45 milyon lira bütçeli yeşil dönüşüm hibe programını tanıttı. Proje başına 650 bin-2.25 milyon lira destek sağlanacak, başvurular 28 Ağustos 2026'ya kadar sürecek.

KARS (İHA)-Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA), 2026 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı'nı düzenlediği bilgilendirme toplantısıyla tanıttı. Toplam 45 milyon lira bütçeli programla mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ile üretici birliklerinin yeşil dönüşüm projeleri desteklenecek.

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından, "2026 Yılı Sürdürülebilir Kalkınma ve Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı" kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, TRA2 Bölgesi'nde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmeler, kooperatifler ile üretici birliklerine sağlanacak hibe destekleri ve başvuru süreci hakkında bilgi verildi.

Kars Şehit Şentürk Aydınyer Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan SERKA Genel Sekreteri Nurullah Karaca, "Bugün bölgemizin kalkınması ve yeşil dönüşüme katkı sağlayacak bir programın bilgilendirmesini yapacağız. Hep birlikte inşallah Kars'tan başlayarak bu programın açılışını yapmış olacağız. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinasyonunda yine Dünya Bankası'nın finansmanı ile yürütülen sürdürebilir Yeşil Dönüşüm Hızlandırıcı Hibe Desteği Programı ile bölgemizdeki tarımdan sanayiye yöresel ürünlerin işlenmesinden diğer sektörlere kadar birliklerin yararlanabileceği bir program tasarladık" dedi.

Toplantıda programın, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars'ta faaliyet gösteren işletmelerin yeşil dönüşüm süreçlerini hızlandırmayı, doğal kaynakların korunmasını desteklemeyi ve sürdürülebilir üretimi yaygınlaştırmayı amaçladığı ifade edildi. Tarım, imalat sanayii ve turizm sektörlerinde hazırlanacak çevre dostu projelerin destekleneceği program kapsamında, kadınlar ve gençler başta olmak üzere kırılgan gruplara yönelik istihdam oluşturacak projelere değerlendirme aşamasında ilave puan verileceği belirtildi.

Program kapsamında proje başına 650 bin lira ile 2 milyon 250 bin lira arasında hibe desteği sağlanacak. Mikro ve küçük işletmeler için destek oranı yüzde 50 ila yüzde 75, kooperatifler ve üretici birlikleri için ise yüzde 75 ila yüzde 90 arasında uygulanacak. Toplam bütçesi 45 milyon lira olan programda, desteklenecek projelerin azami 12 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor.

Bilgilendirme toplantısında ayrıca akıllı tarım uygulamaları, enerji ve su verimliliği, tarımsal atıkların geri kazanımı, sıfır atık sistemleri, yenilenebilir enerji yatırımları, çevre dostu üretim teknolojileri, dijital dönüşüm ve sürdürülebilir turizm projeleri gibi desteklenecek öncelikli alanlar katılımcılarla paylaşıldı.

Yetkililer, başvuruların Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda yapılacağını belirterek, son başvuru tarihinin 28 Ağustos 2026 saat 23.59, taahhütnamelerin teslimi için son tarihin ise 4 Eylül 2026 saat 17.00 olduğunu hatırlattı.

Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılması ve başvuru sürecine ilişkin teknik bilgilerin paylaşılmasıyla sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ağustos, Ekonomi, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi SERKA'dan 45 milyon liralık yeşil dönüşüm hibesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: SERKA'dan 45 milyon liralık yeşil dönüşüm hibesi - Son Dakika
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