Setcard, Çevrim İçi Ödeme Entegrasyonlarını Genişletiyor
Ekonomi

Setcard, Çevrim İçi Ödeme Entegrasyonlarını Genişletiyor

18.08.2025 11:10
Setcard, çevrim içi sipariş platformlarıyla entegrasyonlarını artırarak dijital ödeme çözümleri sunuyor.

Setcard, çevrim içi sipariş platformlarıyla entegrasyonlarını genişleterek dijital ödeme çözümlerini ileri taşıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurumsal yaşamın dönüşmesi ve hibrit çalışma modellerinin yaygınlaşmasıyla dijital ödeme çözümleri, kullanıcılar için önemini artırıyor.

Dijitalleşme yolculuğunda sadece fiziksel POS cihazlarıyla sınırlı kalmayan Setcard, "Setpos" mobil POS uygulaması, el terminalleri ve kiosk entegrasyonlarına ek olarak çevrim içi sipariş platformlarında da ödeme imkanı sunuyor.

Bu kapsamda, Trendyol Yemek, Tıkla Gelsin gibi yemek sipariş platformları ve Pizza Lazza, Tavuk Dünyası, Köfteci Yusuf gibi markaların çevrim içi sipariş kanalları ile işbirlikleri kuran Setcard, kullanıcılarına çevrim içi siparişlerde entegre ve hızlı ödeme kolaylığı sağlıyor.

Setcard kullanıcıları, Trendyol Yemek üzerinden gerçekleştirdikleri siparişlerde kart numaralarını girerek pratik biçimde ödeme yapabiliyor. Çevrim içi ödeme seçenekleri sayesinde kullanıcılar, bulundukları her yerden birkaç tıklamayla bakiyelerini kullanabiliyor.

Setcard, yeni nesil çözümleriyle yemek kartı kullanımını daha işlevsel ve erişilebilir hale getirerek, kullanıcılarına uçtan uca entegre bir ödeme deneyimi sunmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Setcard Genel Müdür Yardımcısı Hülya Sekman, kullanıcılarının ihtiyaç duyduğu her noktada yanlarında olmayı hedeflediklerini belirtti.

Sekman, Trendyol Yemek ile gerçekleştirdikleri çevirim içi ödeme entegrasyonunun yalnızca bir ödeme kolaylığı değil, aynı zamanda dijitalleşen kurumsal hayatın önemli bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, "Amacımız, kullanıcılarımızın Setcard bakiyelerini en pratik ve hızlı şekilde kullanmalarını sağlamak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

07:40
