Üye Girişi
Sevgililer Günü için Bursa'da özel kampanya - Son Dakika

Sevgililer Günü için Bursa'da özel kampanya

11.02.2022 13:07
Sevgililer Günü için Bursa'da özel kampanya

Bursa'nın ilk yerel market zinciri Özhan, Sevgililer Günü'ne özel başlattığı kampanyalarda Bursalılara avantajlı fırsatlar sunuyor.

Bursa'nın ilk yerel market zinciri Özhan, Sevgililer Günü'ne özel başlattığı kampanyalarda Bursalılara avantajlı fırsatlar sunuyor.

Mağazaların Kurumsal İletişim Müdürü Ayşen Yılmaz, "Büyük fırsatların, yüzde 50'ye varan indirimlerin sunulduğu kampanyalar kapsamında, mağazalarımızdan veya online mağazamızdan yapılan alışverişlerde gıdadan temizlik ürünlerine, kişisel bakımdan ev eşyalarına kadar bir çok ürün kategorisinde indirim fırsatları sunuyoruz" dedi.

"Cilt bakım, yüzde 50, saç boya çeşitlerinde yüzde 40, saç bakım ürünlerinde yüzde 25, tekstil grubunda yüzde 20, terlik, çorap çeşitlerinde yüzde 20 ve daha bir çok ürün kategorisinde güzel indirimlerimiz mevcut" diyen Yılmaz, "11-20 Şubat tarih aralığında yapılacak alışverişler için bu indirimler geçerli. Ailenize ve sevdiklerinize güzel bir sevgililer günü sofrası kurabilmek için birbirinden lezzetli meze çeşitlerimiz farklı damak tatlarına hitap ediyor. Kalite ve titizlikle üreterek müşterilerimizin damak zevkine sunduğumuz şarküteri ve unlu mamüler ürünlerimizle sofraların baş tacı olmaya adayız. Unlu mamuller bölümünde yaş pastaların yanı sıra diğer tatlı-tuzlu lezzetlerimizle damakları lezzetlendiriyoruz. Sevgililer Günü hediyeleri kapsamında herkesi memnun edecek hediye seçenekleri mağazalarımızda mevcut. Hediyenin yanında rengarenk çeşit çeşit mis kokulu çiçekler de sevgililer gününün olmazsa olmazı. Geçit mağazamıza özel çiçek reyonunda sevdiklerinize özel çiçek alternatifleri müşterilerimizi bekliyor. Bu özel günde başta ülkemiz ve dünyamız için sevginin iyileştirici gücünün yayılarak artmasını temenni ediyorum. Güzel bir gülümseme ve sevgi dolu sözleri birbirimizden esirgemeyelim. Bu vesileyle tüm Bursalıların Sevgililer Günü'nü kutlarım" diye konuştu. - BURSA

Sevgililer Günü için Bursa'da özel kampanya

YORUMLAR
500

Sevgililer Günü, Ayşen Yılmaz, Market, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sevgililer Günü için Bursa'da özel kampanya - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
13:09 Son Dakika: Ünlü psikiyatrist Haydar Dümen yaşamını yitirdi!
12:57 Babasının yolunda! Cristiano Ronaldo Junior, dev takımda forma giyecek
12:52 Sosyal medyada "kocam" yorumu geldi! Dilan Çiçek Deniz evlilik tarihini açıkladı
12:48 Danıştay'tan eczanelere tabela kararı! 'E' logosu için ayrı vergi alınacak
12:32 Zirve yarışında hakem belli oldu! Trabzonspor - Konyaspor maçını Mete Kalkavan yönetecek
12:26 Bakan Soylu baskınların gündüz yapılması talimatını vermişti! Adreslere dün öğle saatlerinde operasyon düzenlendi
12:19 Ayşenur Arslan hakkında AK Parti, MHP ve BBP Türk Mukavemet Teşkilatı'na yönelik sözleri sebebiyle suç duyurusunda bulundu
12:11 Bahçeşehir Koleji öğretmenleri maaşlarının iyileştirilmesi için imza kampanyası başlattılar
11:52 Şarkıcı Hera Aslan, sevgilisinin adını dövme yaptırdı
11:43 Rahipler askerlerden silah eğitimi aldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2022 13:15:48. #1.13#
SON DAKİKA: Sevgililer Günü için Bursa'da özel kampanya - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement