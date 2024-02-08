Siemens, 2024 mali yılına başarılı bir başlangıç yaptı

Ekonomi

Siemens, 31 Aralık 2023 itibarıyla sona eren ilk çeyrekte 2024 mali yılına başarılı bir başlangıç yaptı

Siemens tarafından açıklanan verilere göre, sipariş alımı, 2024 yılının ilk çeyreğinde 22,3 milyar avroya ulaşarak karşılaştırılabilir bazda yüzde 2'lik artış gösterdi. Gelir ise karşılaştırılabilir bazda yüzde 6 artışla 18,4 milyar avroya yükseldi.

Endüstriyel İş Kolu karı 2,7 milyar avro olarak kaydedilirken, Endüstriyel İş Kolu kar marjı yüzde 15,8'e yükseldi.

Grup düzeyinde serbest nakit akışı bir önceki yıla göre belirgin bir artışla 1 milyar avroya yükseldi. Net gelir yüzde 56 artış kaydederek 2,5 milyar avro oldu.

Şirketten yapılan açıklamada sanal olarak gerçekleştirilecek Yıllık Hissedarlar Toplantısında 2023 mali yılı için hisse başına 4,70 avro temettü teklifi oylanacağı bildirildi.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Siemens Başkanı ve CEO'su Roland Busch, "Siemens bir kez daha güçlü bir çeyrek geçirdi ve karlı büyüme yolculuğunu sürdürdü. Yapay zekayı daha da erişilebilir kılmak için Microsoft ve AWS ortaklıklarımızın kapsamını genişlettik. Müşterilerimiz, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik dönüşümlerinde kendilerini destekleyecek teknoloji ortakları olarak bize eksiksiz güven duyuyorlar" dedi.

Siemens AG Finans Direktörü Ralf P. Thomas ise "Serbest nakit akışımız 1 milyar avronun üzerine çıkarak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre net bir artış gösterdi. Uygulama gücümüzü artırmaya odaklanmaya devam ediyor ve 2024 mali yılına ilişkin beklentilerimizi netleştiriyoruz" yorumunu yaptı.

Endüstriyel İş Kolu karı ilk çeyrek rekoru kırdı

Açıklamaya göre, Siemens, 2024 yılının ilk çeyreğinde gelirini karşılaştırılabilir bazda kur ve portföy etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 6 artırarak 18,4 milyar avroya yükseltti.

Sipariş alımlarının toplamı 22,3 milyar avroya ulaşarak karşılaştırılabilir bazda bir önceki yıla göre yüzde 2 artış gösterdi. Bakiye siparişler ise 113 milyar avroya ulaştı.

Endüstriyel İş Kolu karı yüzde 3'lük artışla 2,7 milyar avro olarak gerçekleşerek mali yıl bazında yeni bir ilk çeyrek rekoru kırdı. Endüstriyel İş Kolu kar marjı yüzde 15,8'e yükseldi.

Siemens Energy AG'deki yüzde 8'lik hissenin Siemens Pension-Trust e.V.'ye devredilmesi ve özkaynak yöntemi muhasebesinin sonlandırılmasıyla ilişkili olarak Siemens Enerji Yatırımları üzerinden elde edilen 0,5 milyar avroluk kazancı da içeren güçlü bir ivmelenmeyle net gelir yüzde 56 artarak 2,5 milyar avroya ulaştı. Satın alma fiyatı dağıtımı muhasebesi öncesi hisse başına temel kazanç, önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 53 yükselerek 3,19 avro seviyesine ulaştı.

Devam eden ve durdurulan faaliyetlerden elde edilen serbest nakit akışı ise mevsimsel koşullar göz önünde bulundurulduğunda bir önceki yıla kıyasla iyileşerek 1 milyar avroya ulaştı. Bu artışın temelini, Endüstriyel İşletme kolunda serbest nakit akışında kaydedilen 1,3 milyar avroluk yükseliş oluşturdu.

Dijital Endüstriler iş kolunda 4,6 milyar avro olarak kaydedilen toplam gelirin, karşılaştırılabilir bazda, neredeyse sabit kaldığı, belirtildi.

Yazılım sektöründe elde edilen yüksek gelir, otomasyon sektöründe özellikle yüksek marjlı ürünlerde gerçekleşen gelir düşüşleri ile fazlasıyla dengelendi. Siparişler, piyasa koşullarının yıldan yıla zayıflaması ve müşterilerin stok eritmeye devam etmesi nedeniyle, özellikle otomasyon iş kollarının etkisiyle karşılaştırılabilir bazda yüzde 31 azalarak 4 milyar avroya geriledi.

Başta daha düşük kapasite kullanımı ve ürün karmasının daha az elverişli hale gelmesi nedeniyle kar yüzde 20 azalarak 895 milyon avroya geriledi. Bu durumun bir sonucu olarak, kar marjı da yüzde 19,6 olarak kaydedildi.

Akıllı Altyapı iş kolunda sipariş alımı

Akıllı Altyapı iş kolunda sipariş alımı 5,8 milyar avro ile güçlü bir performans göstererek önceki yılın aynı çeyreğiyle benzer şekilde yüksek seviyede seyretti. Siparişlerin bir kısmını yine imzalanan önemli sözleşmeler oluşturdu.

Gelirler ise karşılaştırılabilir bazda yüzde 9 artışla 4,8 milyar avroya yükseldi.

Kar, yüzde 26 artışla 885 milyar avro seviyesine yükselirken, kar marjı yüzde 18,3 olarak gerçekleşti. Akıllı Altyapı iş kolunda hem kar hem de karlılık, geçmiş portföy faaliyetleriyle ilgili bir yükümlülüğün kısmen kaldırılmasından kaynaklanan 94 milyon avroluk olumlu etki sayesinde şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

Mobilite iş kolunda gelir, karşılaştırılabilir bazda yüzde 12 artışla 2,7 milyar avroya yükseldi. Sipariş alımı, büyük sipariş hacmindeki büyümenin etkisiyle karşılaştırılabilir bazda yüzde 92 artarak 5,6 milyar avroya ulaştı.