Siemens Finansman AŞ'ye Faaliyet İzni Verildi

26.03.2026 09:22
BDDK, Siemens Finansman AŞ'ye finansal faaliyet izni verdi. Şirketin kuruluş izni 2025'te alınmıştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Siemens Finansman AŞ'ye faaliyet izni verilmesi kararı alındı.

BDDK'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Siemens Finansman AŞ'ye, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik uyarınca faaliyet izni verildi.

Söz konusu şirkete kuruluş izni 8 Mayıs 2025'te verilmişti.

Kaynak: AA

