SIGN İstanbul ve PROMOGIFT Fuarları Açıldı

Ekonomi

25. Uluslararası Endüstriyel Reklam ve Dijital Teknolojileri Fuarı SIGN İstanbul ile Kurumsal Tanıtım ve Promosyon Ürünleri Fuarı PROMOGIFT İstanbul, Tüyap İstanbul'da kapılarını açtı.

SIGN İstanbul açıklamasına göre, Tüyap İstanbul'da düzenlenen iki organizasyona 400 firma katılıyor.

Çeyrek asrı geride bırakan SIGN İstanbul'da dijital baskıdan tekstil baskıya, LED sistemlerinden lazer makinelerine, reklam ve baskı malzemelerinden görsel iletişim ürünlerine kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor.

Fuarda en çok ilgiyi tekstil malzeme üzerine istenilen her tasarımı basabilen teknolojiler, daha hızlı, daha ekonomik ve daha kaliteli geniş ebat baskı yapabilen dijital baskı makineleri, devasa boyutta LED ekranlar ve neon teknolojiler öne çıkıyor.

Bu yıl yine SIGN İstanbul ile eş zamanlı olarak ayrı bir fuar olarak düzenlenen PROMOGIFT İstanbul'da ise "Kurumsal Tanıtım Ürünleri", "Promosyon Baskı Sistemleri", "Kurumsal Tekstil Ürünleri", "Hediyelik Eşyalar", "Kırtasiye & Ofis Aksesuarları", "Teknoloji & Elektronik Eşya", "Matbaa Ürünleri" ve "Geri Dönüşümlü Ürünler" ana kategorilerinde en yeni tasarımlar bir arada sergileniyor. Fuarda en çok ilgiyi kişiye özel promosyon ürünleri görüyor.

Endüstriyel reklam, dijital baskı ve promosyon dünyasının yeniliklerini bir arada görmek isteyen sektör profesyonelleri 3 Kasım Pazar akşamına kadar Tüyap İstanbul'u ziyaret edebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SIGN İstanbul Fuar Direktörü Seda Bozkurt, dört gün boyunca yurt içi ve yurt dışından Tüyap İstanbul'a gelecek iş insanlarının bir tarafta baskıdaki dijital teknolojileri, diğer tarafta promosyona dair tüm yenilikleri aynı çatı altında bulabileceklerini ifade etti.