Sigorta borçluları için yeni tarih belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Sigorta borçluları için yeni tarih belirlendi

Sigorta borçluları için yeni tarih belirlendi

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, GSS prim borcu olan vatandaşlar, 31 Aralık 2025 tarihine kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek. Değişiklik, kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacakların belirlenmesine yönelik Bakanlar Kurulu kararında yapıldı. Karar, 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girdi.

17.01.2025 10:15
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşların devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilme süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.

YENİ DÜZENLEME

Bu düzenleme, kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacak kişilerin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararında yapılan değişiklikle gerçekleştirildi. Karar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

SAĞLIK HİZMETLERİNE ERİŞİM DEVAM EDECEK

Bu karar sayesinde, GSS prim borcu olan vatandaşlar yıl sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti almaya devam edebilecekler.

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Gündem, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigorta borçluları için yeni tarih belirlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Melik Gürhan:
    bağkur borçları yapılandırma bekliyor batirdiginiz küçük esnaf 8 1 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Ne saçma bir sistem sen çalışmayana nasıl ssk borcu çıkarırsın buna rağmen oy verenler var rabbim kul hakkını size bırakmasın 7 0 Yanıtla
  • murat2069:
    halka lutuf yapılmış sosyal haktır saglık egitim ticarethane degil 7 0 Yanıtla
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