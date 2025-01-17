Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borcu bulunan vatandaşların devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti alabilme süresi 31 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldı.
Bu düzenleme, kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanacak kişilerin belirlenmesine dair Bakanlar Kurulu kararında yapılan değişiklikle gerçekleştirildi. Karar, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.
Bu karar sayesinde, GSS prim borcu olan vatandaşlar yıl sonuna kadar devlet ve üniversite hastanelerinden sağlık hizmeti almaya devam edebilecekler.
Son Dakika › Ekonomi › Sigorta borçluları için yeni tarih belirlendi - Son Dakika
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