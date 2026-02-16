Sigorta Sektörü 2026 Hedeflerini Belirledi

Bu yıl temkinli iyimserlikle büyümeyi hedefleyen sigorta sektörünün odak noktası verimlilik, sürdürülebilir karlılık ve uzun vadeli değer yaratımı olarak öne çıkıyor.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sigorta Sektörü Üst Yönetici Beklenti Anketi'nin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, 2026 yılında sigorta sektörü temkinli iyimserlik ile büyümeyi hedefliyor. Başarının yatırım performansı, regülasyon uyumu, fiyatlama disiplini ve operasyonel verimlilikte sağlanacak dengeye bağlı olması bekleniyor. Sektörün odak noktası ise verimlilik, sürdürülebilir karlılık ve uzun vadeli değer yaratımı olarak öne çıkıyor.

2025'in son ayında 81 üst düzey yöneticinin katılımıyla yapılan araştırma, 2026'da sektörün büyüme beklentilerini, karlılık dinamiklerini, risk algılarını ve stratejik önceliklerini kapsamlı biçimde ele alıyor.

Anket sonuçlarına göre yöneticilerin önemli bir bölümü, mevcut makroekonomik koşulların sektör üzerinde belirgin bir baskı yaratmayacağı görüşünde birleşiyor. Bununla birlikte faiz oranları ve enflasyon, 2026'da büyüme ve karlılığı en çok zorlayacak iki temel risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Faiz oranlarının seyri, özellikle hayat dışı branşta fiyatlama süreçleri ve teknik kar üzerinde belirleyici görülüyor. Enflasyon ise hayat ve emeklilik tarafında maliyetler ve birikim değerleri açısından kritik önem taşıyor. Genel tablo, sektörün belirsizliklere karşı temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor.

Prim üretiminde reel büyüme bekleniyor

Yöneticilerin yüzde 64'ü, 2026'da prim üretiminde reel büyüme bekliyor. Hayat dışı branşta büyüme beklentileri daha güçlü seyrederken, hayat ve emeklilik şirketleri daha temkinli bir görünüm sergiliyor.

Karlılık tarafında ise genel beklenti olumlu. Yöneticilerin yaklaşık yarısı dönem karında reel artış öngörüyor. Bu artışın ana kaynağı olarak teknik karlılık öne çıkıyor. Dönem karındaki artışın yüzde 70'inin teknik karlılıktan gelmesi bekleniyor. Hayat ve emeklilik branşı tamamen teknik karlılığa odaklanırken, hayat dışı branşta teknik ve mali karlılık dengesi korunuyor. Bu sonuçlar, sektörün temel iş modelinin ve risk yönetimi yaklaşımının gücünü ortaya koyuyor.

Yöneticilere göre 2026'da şirket performansını en çok etkileyecek üç ana faktör yatırım performansı, fiyatlama politikaları ve regülasyonlardaki değişiklikler olacak. Hayat ve emeklilik şirketleri için regülasyon ön plana çıkarken, hayat dışı branşta fiyatlama politikaları önceliklendiriliyor.

Şirket performansını değerlendirirken öncelikli bakılan performans göstergeleri iş modeline göre farklılaşıyor. Her segment kendi değer yaratma dinamiğine odaklanıyor. Hayat dışı branşta hasar prim oranı ve prim büyümesi en önemli başarı kriterleri olurken hayat branşında fon büyümesi ve yatırım performansı öne çıkıyor.

"Türkiye sigorta sektörü, temkinli ama kararlı adımlarla yoluna devam edecektir"

Şirketlerin 2026'ya yönelik stratejik öncelikleri fiyatlama ve risk seçiminde selektif yaklaşım, maliyet optimizasyonu ile otomasyon ve dijitalleşme başlıklarında toplanıyor. Hayat ve emeklilik şirketleri operasyonel verimlilik ve dijital dönüşümü önceliklendirirken, hayat dışı branşta fiyatlama disiplini ve risk yönetimi ön plana çıkıyor.

Yöneticilere göre, sektörün 2026'da en çok odaklanacağı başlıklar arasında regülasyonlar, faiz oranları, yoğun rekabet, enflasyon yönetimi, dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamaları yer alıyor. Ayrıca sürdürülebilirlik ve ESG çalışmaları, gömülü sigorta ile yeni dağıtım modelleri de sektör gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün belirsizliklere rağmen büyüme potansiyelini koruduğunu belirterek, "Sigorta sektörü, tüm belirsizliklere rağmen güçlü teknik altyapısı, artan risk bilinci ve gelişen ürün çeşitliliğiyle büyüme potansiyelini koruyor. 2026'da verimlilik, doğru fiyatlama ve regülasyonlara uyum kabiliyeti, sürdürülebilir karlılığın anahtarı olacak. Türkiye sigorta sektörü, temkinli ama kararlı adımlarla yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.