Sigorta Sektörü 2026 Hedeflerini Belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Sigorta Sektörü 2026 Hedeflerini Belirledi

16.02.2026 16:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026'da büyüme hedefleyen sigorta sektörü, verimlilik ve sürdürülebilir karlılığa odaklanıyor.

Bu yıl temkinli iyimserlikle büyümeyi hedefleyen sigorta sektörünün odak noktası verimlilik, sürdürülebilir karlılık ve uzun vadeli değer yaratımı olarak öne çıkıyor.

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), Sigorta Sektörü Üst Yönetici Beklenti Anketi'nin sonuçlarını paylaştı.

Buna göre, 2026 yılında sigorta sektörü temkinli iyimserlik ile büyümeyi hedefliyor. Başarının yatırım performansı, regülasyon uyumu, fiyatlama disiplini ve operasyonel verimlilikte sağlanacak dengeye bağlı olması bekleniyor. Sektörün odak noktası ise verimlilik, sürdürülebilir karlılık ve uzun vadeli değer yaratımı olarak öne çıkıyor.

2025'in son ayında 81 üst düzey yöneticinin katılımıyla yapılan araştırma, 2026'da sektörün büyüme beklentilerini, karlılık dinamiklerini, risk algılarını ve stratejik önceliklerini kapsamlı biçimde ele alıyor.

Anket sonuçlarına göre yöneticilerin önemli bir bölümü, mevcut makroekonomik koşulların sektör üzerinde belirgin bir baskı yaratmayacağı görüşünde birleşiyor. Bununla birlikte faiz oranları ve enflasyon, 2026'da büyüme ve karlılığı en çok zorlayacak iki temel risk unsuru olarak öne çıkıyor.

Faiz oranlarının seyri, özellikle hayat dışı branşta fiyatlama süreçleri ve teknik kar üzerinde belirleyici görülüyor. Enflasyon ise hayat ve emeklilik tarafında maliyetler ve birikim değerleri açısından kritik önem taşıyor. Genel tablo, sektörün belirsizliklere karşı temkinli bir duruş sergilediğini gösteriyor.

Prim üretiminde reel büyüme bekleniyor

Yöneticilerin yüzde 64'ü, 2026'da prim üretiminde reel büyüme bekliyor. Hayat dışı branşta büyüme beklentileri daha güçlü seyrederken, hayat ve emeklilik şirketleri daha temkinli bir görünüm sergiliyor.

Karlılık tarafında ise genel beklenti olumlu. Yöneticilerin yaklaşık yarısı dönem karında reel artış öngörüyor. Bu artışın ana kaynağı olarak teknik karlılık öne çıkıyor. Dönem karındaki artışın yüzde 70'inin teknik karlılıktan gelmesi bekleniyor. Hayat ve emeklilik branşı tamamen teknik karlılığa odaklanırken, hayat dışı branşta teknik ve mali karlılık dengesi korunuyor. Bu sonuçlar, sektörün temel iş modelinin ve risk yönetimi yaklaşımının gücünü ortaya koyuyor.

Yöneticilere göre 2026'da şirket performansını en çok etkileyecek üç ana faktör yatırım performansı, fiyatlama politikaları ve regülasyonlardaki değişiklikler olacak. Hayat ve emeklilik şirketleri için regülasyon ön plana çıkarken, hayat dışı branşta fiyatlama politikaları önceliklendiriliyor.

Şirket performansını değerlendirirken öncelikli bakılan performans göstergeleri iş modeline göre farklılaşıyor. Her segment kendi değer yaratma dinamiğine odaklanıyor. Hayat dışı branşta hasar prim oranı ve prim büyümesi en önemli başarı kriterleri olurken hayat branşında fon büyümesi ve yatırım performansı öne çıkıyor.

"Türkiye sigorta sektörü, temkinli ama kararlı adımlarla yoluna devam edecektir"

Şirketlerin 2026'ya yönelik stratejik öncelikleri fiyatlama ve risk seçiminde selektif yaklaşım, maliyet optimizasyonu ile otomasyon ve dijitalleşme başlıklarında toplanıyor. Hayat ve emeklilik şirketleri operasyonel verimlilik ve dijital dönüşümü önceliklendirirken, hayat dışı branşta fiyatlama disiplini ve risk yönetimi ön plana çıkıyor.

Yöneticilere göre, sektörün 2026'da en çok odaklanacağı başlıklar arasında regülasyonlar, faiz oranları, yoğun rekabet, enflasyon yönetimi, dijital dönüşüm ve yapay zeka uygulamaları yer alıyor. Ayrıca sürdürülebilirlik ve ESG çalışmaları, gömülü sigorta ile yeni dağıtım modelleri de sektör gündeminde önemli bir yer tutuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Uğur Gülen, sigorta sektörünün belirsizliklere rağmen büyüme potansiyelini koruduğunu belirterek, "Sigorta sektörü, tüm belirsizliklere rağmen güçlü teknik altyapısı, artan risk bilinci ve gelişen ürün çeşitliliğiyle büyüme potansiyelini koruyor. 2026'da verimlilik, doğru fiyatlama ve regülasyonlara uyum kabiliyeti, sürdürülebilir karlılığın anahtarı olacak. Türkiye sigorta sektörü, temkinli ama kararlı adımlarla yoluna devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Sigorta, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sigorta Sektörü 2026 Hedeflerini Belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzlemek dahi titremeye yetti Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu İzlemek dahi titremeye yetti! Dondurucu soğuğa böyle meydan okudu
Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı Mustafa Destici: En düşük emekli maaşı 40 bin TL olmalı
Fenerbahçe, Galatasaray’a set vermedi 8 maçlık seri sona erdi Fenerbahçe, Galatasaray'a set vermedi! 8 maçlık seri sona erdi
Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı İşte genç kadının asıl niyeti Jandarmayla ilgili skandal iddiası yalan çıktı! İşte genç kadının asıl niyeti
12 puan farkla liderler Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar 12 puan farkla liderler! Seyircisiz maçta dev ekran kuruldu, tam 7 gol attılar
Antalya-Konya yolunu su bastı Antalya-Konya yolunu su bastı
Tüyler diken diken Gökhan Kırdar’dan Bursaspor taraftarına Cendere şov Tüyler diken diken! Gökhan Kırdar'dan Bursaspor taraftarına Cendere şov

16:29
Dünya yıldızından ’’Onu görürsem huzur içinde ölebilirim’’ diyen hayranına büyük jest
Dünya yıldızından ''Onu görürsem huzur içinde ölebilirim'' diyen hayranına büyük jest
16:10
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
Okan Buruk müjdeyi verdi: Kollarımızı açarak bekleriz
16:01
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
Fenerbahçe, Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük ile yollarını ayırdı
15:17
Zonguldak’ta maden ocağında göçük 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
Zonguldak'ta maden ocağında göçük! 1 işçi kurtarıldı, 3 işçi için zamanla yarış sürüyor
14:59
Ne altın ne gümüş İşte İslam Memiş’in 2026 için şampiyonluk adayı
Ne altın ne gümüş! İşte İslam Memiş'in 2026 için şampiyonluk adayı
14:35
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan’ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
Adalet Bakanı Gürlek, Erdoğan'ın kendisine verdiği ilk talimatı açıkladı
14:25
Osimhen’i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 16:34:17. #7.11#
SON DAKİKA: Sigorta Sektörü 2026 Hedeflerini Belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.