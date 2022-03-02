Sigortam.net'ten çağrı merkezi ekiplerinin kariyer yolculuğuna tam destek - Son Dakika
Üye Girişi

Sigortam.net'ten çağrı merkezi ekiplerinin kariyer yolculuğuna tam destek

02.03.2022 10:04
Sigortam.net'ten çağrı merkezi ekiplerinin kariyer yolculuğuna tam destek

Sigortam.net, çağrı merkezi çalışanlarına yönelik "Benim Kariyerim" projesini başlattı.

Sigortam.net, çağrı merkezi çalışanlarına yönelik "Benim Kariyerim" projesini başlattı.

Sigortam.net'ten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, aday sigorta danışmanından kıdemli uzman sigorta danışmanına uzanan süreç için bir kariyer haritası oluşturuldu.

Çalışanlar, kariyerlerini şekillendirebilecekleri bu yol haritasında, Sigortam.net'te kendilerini bekleyen fırsatları, eğitim ve gelişim imkanlarını şeffaf bir biçimde görüp ilerleme şansına sahip oluyor. İşe ilk başlayanlar çalışan buddy desteğiyle güç bulurken, ilerleyen dönemlerde kariyer koçluğu ve takım liderliği gibi gelişmelerle de tanışıyor.

"Çağrı merkezimizin kasları artık daha da güçlü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sigortam.net İnsan Kaynaklarından Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Barış Açarı, insan kaynakları süreçlerini "mutlu çalışanlar paralelinde gelen müşteri memnuniyeti" bakış açısıyla oluşturduklarını belirterek, "Dünyadaki en ileri teknolojiyi kullandığımız çağrı merkezimizde büyük bir ekip görev yapıyor. Sigortam.net olarak 'müşterinin şampiyonu' olma vizyonumuz doğrultusunda, çağrı merkezimizdeki çalışanlarımızın öncelikle mutlu bir çalışma ortamına sahip olmalarına ve sonrasında da sigorta konusunda nitelikli danışmanlık verecek seviyede uzmanlaşmış kişiler olmalarına oldukça önem veriyoruz. Bu kapsamda, kariyer yolculuklarını destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Açarı, "Benim Kariyerim" projesiyle Sigortam.net'in müşterileriyle en önemli temas noktalarından biri olan çağrı merkezinin kaslarını daha da güçlendirdiklerini vurguladı.

Projeyle ulaşmak istedikleri pek çok hedef olduğunu aktaran Açarı, şunları kaydetti:

"Öncelikle çağrı merkezi çalışanlarımızın kariyer yolculuğunu uzun soluklu hale getirmek, eğitim ve gelişim fırsatlarıyla önlerini açmak istiyoruz. Çalışanlarımızın mesleklerini sosyal hayatlarıyla uyumlu biçimde sürdürebilmelerini istiyoruz. Bunun için uzmanlık seviyelerine göre esnek çalışabilecekleri, daha yüksek hedeflerle performans gösterebilecekleri kurgular düşündük. Yüksek hedef-yüksek prim, esnek çalışma, part-time çalışma gibi seçenekler sunarak, ekip arkadaşlarımızın çalışma sistemlerini kendilerinin seçebileceği bir platforma dönüştük. Çalışanlarımızın geri bildirimlerinden yola çıkarak şekillendirdiğimiz proje, ekiplerde ilk andan itibaren pozitif bir motivasyon yarattı. Bundan sonraki süreçte de çağrı merkezi birimimize yatırım yapmayı sürdüreceğiz."

YORUMLAR
500
ABD'de bankacılık sektörünün karı geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı ABD'de bankacılık sektörünün karı geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı İşletmelere 'Anahtar Kişi Sigortası' ile büyük güvence İşletmelere 'Anahtar Kişi Sigortası' ile büyük güvence

Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Sigortam.net'ten çağrı merkezi ekiplerinin kariyer yolculuğuna tam destek - Son Dakika


Son Dakika
09:59 Rusya'nın en büyük bankası Sberbank Avrupa pazarından çekildi
09:58 Ünlüler camiasının varlığı saymakla bitmiyor! Herkes emlak zengini çıktı
09:51 Zelenski sığındığı gizli sığınaktan konuştu: Durum çok ciddi ve bu bir film sahnesi değil!
09:46 Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada maske zorunluluğu konusu var
09:21 Rusya-Ukrayna arasındaki savaş sanal boyuta taşındı! Killnet Anonymous'un resmi sitesini hackledi
09:16 Moskova'da savaş karşıtı gösterilerde 2 anne ve 5 çocuk gözaltına alındı
09:10 Arif Güloğlu, kanseri yenip ekibine döndü! Çok Güzel Hareketler 2, artık Star TV ekranlarında
09:10 Haritadaki ok işareti merak uyandırdı: Rusya'nın bir sonraki hedefi hangi ülke?
08:57 Dolandırıcıların en son kurbanı eski bir Bakan: Köylüoğlu'nun bankadaki bütün birikimini çaldılar
08:52 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2022 10:12:09. #1.12#
SON DAKİKA: Sigortam.net'ten çağrı merkezi ekiplerinin kariyer yolculuğuna tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement