Siirt Battaniyesi Usta Eller Tarafından Yurt Dışına İhraç Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Siirt Battaniyesi Usta Eller Tarafından Yurt Dışına İhraç Ediliyor

Siirt Battaniyesi Usta Eller Tarafından Yurt Dışına İhraç Ediliyor

Siirt battaniyesi, gelişen teknolojiye rağmen orijinalliği bozulmadan usta eller tarafından dokunarak Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. 45 yıldır battaniye dokumacılığı yapan Faraç İtil, çeşitli fuarlara katılarak Siirt battaniyesini tanıtıyor ve yoğun ilgi görüyor. Battaniye, keçi yününden yapılmakta olup romatizma ve eklem ağrılarına iyi gelmesiyle ünlüdür. İspanya ve İtalya'ya da ihracat yapılan battaniye, kilim olarak da talep görmektedir.

25.04.2024 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tiftik üretilen ve geçmişi eski dönemlere dayanan Siirt battaniyesi, usta eller tarafından dokunarak yurt dışına ihraç ediliyor. Gelişen teknolojiye rağmen orijinalliği bozulmadan ustaların eliyle dokunan tiftik battaniyesi Avrupa ülkelerinden rağbet görüyor.

Yaklaşık 45 yıldır battaniye dokumacılığı yapan 54 yaşındaki Faraç İtil, çeşitli fuarlara katılarak kurduğu tezgahta dokumacılık yaparak mesleğini tanıtmaya çalışıyor ve el emeği göz nuru dokuma ürünlerini beğeniye sunuyor. Fuarlara katılarak Siirt battaniyesini tanıtan ve yoğun ilgi gördüğünü belirten battaniye ustası İtil, "45 yıldır Siirt battaniyesi dokumacılığı yapıyorum. Siirt battaniyesi çok özellikli bir battaniyedir. Keçi yününden yapılıyor. Özelliği ise romatizma, eklem ağrılarına iyi gelen ve sıcak tutmasıyla da ünlü bir battaniyedir. El dokuması olması hasebiyle çok rağbet görüyor. Yani bu kışın bayağı satış yaptık. Şimdi de İspanya ve İtalya'ya da ihracat ediyoruz. Yaklaşık 7-8 yıldır fuarlara katılıyoruz. Fuarlarda da tanıtıyoruz ve bayağı ilgi görüyor. Siirt battaniyesi gittiğimiz illerde çok beğeniliyor. Şimdi de İspanya'ya, İtalya'ya da gönderiyoruz. Şu aralar hem yastık olarak hem kırlent olarak da dokuyup gönderiyoruz. Yaz ayında ise Allah'ın izniyle kilime döneceğiz. Yazında kilim isteniyor bizden. Kilim olarak da bayağı sipariş verilmiş şu an İtalya'ndan da İspanya'dan siparişlerimiz var" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Siirt, Kültür Sanat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt Battaniyesi Usta Eller Tarafından Yurt Dışına İhraç Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:15 Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti Kocaeli ve İzmit belediyelerinin işçileri birbirine girdi! Belediye başkanı görüntüleri paylaşıp isyan etti
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
10:36 İYİ Parti’de çöküş devam ediyor Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti İYİ Parti'de çöküş devam ediyor! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir de istifa etti
10:22 Ehliyet alımı ve yenilemede yeni dönem Uyku apnesi testini geçemeyen trafiğe çıkamayacak Ehliyet alımı ve yenilemede yeni dönem! Uyku apnesi testini geçemeyen trafiğe çıkamayacak
08:38 Gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
11:19 Batuhan Karadeniz, Wanda Nara’nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu Batuhan Karadeniz, Wanda Nara'nın paylaştığı klip için sert eleştirilerde bulundu
11:08 Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı Otomobilde cansız bedeni bulunan şahıstan geriye tek cümlelik not kaldı
10:54 Fatih Terim’i Yunanistan’da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok Fatih Terim'i Yunanistan'da çıldırttılar: Para verip hakem getirmeye gerek yok
10:43 Banu Parlak’ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı Banu Parlak'ın güzellik merkezine yönelik saldırı davası başladı! Dilan Polat, duruşmada kızını görünce ağladı
09:44 Banu Parlak’ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı Banu Parlak'ın güzellik merkezi saldırısı davası başladı
09:32 AK Parti’den Yeniden Refah’a geçen Yozgat’ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı AK Parti'den Yeniden Refah'a geçen Yozgat'ta belediye binasına T.C. tabelası asıldı
09:28 İYİ Parti’de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti İYİ Parti'de genel başkanlık anketi: Koltuğa talip 3 isimin aldığı oy oranları dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 11:39:16. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt Battaniyesi Usta Eller Tarafından Yurt Dışına İhraç Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement