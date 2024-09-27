Siirt Fıstık Hasadı Bereketli Geçiyor

Ekonomi

Siirt'tin önemli geçim kaynaklarından olan fıstık hasadı devam ediyor. Bu yılki hasadın verimli geçmesi, çiftçilerin yüzünü güldürüyor.

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Siirt fıstığında bu yıl verimin yüksek olması, üreticiyi memnun etti. Çiftçiler, bu yıl fıstık ağaçlarından yüksek verim aldıklarını belirtirken, hasat sezonunun yoğun bir şekilde sürdüğünü ifade etti.

Bu yılki verimin yüksek olduğunu kaydeden çiftçi Selahattin Kayran, "Bu senenin hasadına başladık. Hayırlı uğurlu olsun. Fıstık hasadımız, beklediğimizin biraz üstünde gidiyor. İnşallah fiyatlar da iyi gider. Fiyat tam oturmamış ama inşallah düzelir. Fıstık ağaçlarımız 14 yaşında. Yani yaklaşık 10 yaşından sonra bu fıstıktan verim alabiliyoruz. Şu an tam verim zamanıdır. İnşallah iyi gider, bizim gibi emeği olan bütün çiftçilerimize bereketli yıllar diliyorum. İnşallah kimse zarar etmez, iyi bir ürün alırlar" dedi. - SİİRT