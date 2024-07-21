Siirt'te Ev Hanımları El Sanatları İşyeri Açtı - Son Dakika
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Ekonomi

Siirt'te Ev Hanımları El Sanatları İşyeri Açtı

Siirt'te el sanatları kursuna katılan ve hediyelik eşya yapmaya başlayan ev hanımları, yaptıkları ürünleri satmak için bir işyeri açtı. Kadın girişimciler, çini eşyaları ve diğer el sanatlarını tanıtmayı ve satmayı hedefliyor. Açılan atölyede ev hanımları hem eğitim alıp hem de ürettikleri ürünleri satabilecekler.

21.07.2024 16:50
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Siirt'te el sanatları kursuna giden ve hediyelik eşya yapan ev hanımları yaptıkları ürünleri satmak için işyeri açtı.

Katıldıkları kursta el sanatları eğitimi alan kadınlar, çini eşyalar yapmayı öğrendi. Kadınlar, bütün işçiliği kendilerine ait olan ürünlerini satmak için buldukları boş dükkanı işyeri haline getirdi. Kadın girişimciler, yaptıkları yüzlerce hediyelik ürünü satmayı hedefliyor.

Siirt'te bulunan bütün ev hanımlarını açtıkları atölyeye beklediğini belirten Sedanur Yassı, amaçlarının Siirt halkına çiniyi, Osmanlı'dan kalan el sanatlarını ve hat sanatlarını tanıtmak olduğunu söyledi. Bunları tanıttıktan sonra da Siirtli ev hanımlarını da ticarete katmak istediklerini belirten Yassı, "Bu sebeple böyle bir atölye kurmayı düşündük ve hocamız sayesinde böyle bir atölyeye sahip olduk. Genellikle buraya ev hanımları gelecek. Ev hanımları gelip burada istedikleri gibi çayını, kahvesini içip hocamızdan eğitim alıp, eğitim aldıktan sonra da yaptıkları sanatları satabilecekler. Ev hanımlarına bu şekilde küçük çaplı bir iş imkanı sunmaya çalışıyoruz" dedi.

Haftanın 5 günü çalışarak açılan atölyede kendi yaptığı ürünleri satacağını ifade eden ev hanımı Ayşe Hülya Özyeşil, bugün açılışı yaptıklarını, haftanın 5 günün açtıkları atölyede olacaklarını kaydetti. Özyeşil, "Burada yaptığımız ürünleri satarak ailemize destek vermeye çalışıyoruz. Bütün ev hanımlarını da buraya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Aynisa Alak ise, çini sanatını yaptıklarını aktararak, "Yaptığımız ürünleri satarak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Bütün ev hanımlarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - SİİRT

Kaynak: İHA

Siirt, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt'te Ev Hanımları El Sanatları İşyeri Açtı - Son Dakika

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