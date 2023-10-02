Fıstık deposundaki tepki çeken görüntüler sonrası bakanlık harekete geçti - Son Dakika

Fıstık deposundaki tepki çeken görüntüler sonrası bakanlık harekete geçti

Son Güncelleme: 02.10.2023 13:50

Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt'te bir fıstık deposunda fıstıkların arasına girerek yüzen kişinin yakalandığını ve depo sahibinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Depoda yapılan aramada 2 ton fıstığa el konulduğu ve depo sahibine idari para cezası uygulandığı belirtildi. Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü ve halk sağlığını riske atanlarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt'te bir fıstık deposunda fıstıkların arasına girerek yüzen kişinin yakalandığını, depo sahibinin yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı. Açıklamada, "Depoda yapılan aramada 2 ton fıstığa el konulmuş, fıstık deposunun sahibine idari para cezası uygulanmıştır" denildi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Sosyal medyada bir kişinin Siirt'te bir fıstık deposunda bacadan akan fıstıkların içinde yüzerek, fıstıkların üzerine tükürdüğü görüntülere ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklama yapıldı.

2 TON FISTIĞA EL KONULDU

Açıklamada, "Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce kolluk kuvvetlerine gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı ve görüntülerdeki şüphelinin yakalandığı belirtilerek, "Ayrıca depo sahibi diğer şüphelinin yakalanması için de kolluk kuvvetlerince başlatılan çalışmalar devam etmektedir. Bunların yanı sıra Siirt merkez Akyamaç köyünde olduğu belirlenen depoda cumhuriyet savcılığının izniyle arama yapılmış, depodaki yaklaşık 2 ton fıstığa yasal süreç ve teknik çalışmalar sonuçlanıncaya kadar el konulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından görüntülerin kaydedildiği fıstık deposunun sahibine idari para cezası uygulandığı kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın güvenilir gıdaya ulaşması amacıyla çalışmalarımız aralıksız sürdürülmekte olup, halk sağlığını riske atanlar ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" mesajı verildi.

Kaynak: İHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Siirt, Suç, Sosyal Medya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Fıstık deposundaki tepki çeken görüntüler sonrası bakanlık harekete geçti - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Real Madrid verdiği sözden çark ediyor! Arda'ya skandal bir teklifle gittiler
16:02 Dilenci 15 dakikada bin 200 lira topladı, zabıtalar bile şaşırdı
15:55 Polonya'da muhalefetin çağrısı karşılık buldu! İktidara karşı 1 milyon kişi sokağa çıktı
15:45 Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Akbank yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti
15:46 Ev sahibi zulmünde son nokta! Kiracıların kapılarına yapışkan madde sürdü
15:19 Manchester United'ı korku sardı! Erik ten Hag'ın kaderi Galatasaray'a bağlı
15:07 YouTuber, şaka yapmak istediği yemek kuryesi tarafından göğsünden vuruldu
15:04 Otogarda kavga eden iki yolcu aynı anda kalp krizi geçirdi! Biri hayata tutunamadı
14:58 İstanbul Beşiktaş'ta yamaçtan düşen dev kaya evleri kırıp geçirip villa bahçesine düştü
14:24 MKE Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2023 16:22:02. #1.12#
SON DAKİKA: Fıstık deposundaki tepki çeken görüntüler sonrası bakanlık harekete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement