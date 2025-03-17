Siirt'te Fıstık Fidanı Üretimi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Siirt'te Fıstık Fidanı Üretimi Artıyor

Siirt\'te Fıstık Fidanı Üretimi Artıyor

Siirt'te, yılda 1 milyon fıstık fidanı üretilerek Türkiye'nin fıstık ihtiyacı karşılanıyor.

17.03.2025 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te yılda 1 milyon adetten fazla fıstık fidanı üretimi yapılan tesis, bölgenin fıstık ihtiyacını karşılıyor.

Siirt'te yetiştirilen fidanlar, bölgenin fıstık ihtiyacını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli bölgelerine de gönderiliyor. Siirt Baykan kara yolu üzerinde yer alan tesiste yılda 1 milyon adetten fazla fıstık fidanı üretilerek Siirt'in fıstık üretiminde önemli bir merkez haline gelmesini sağlıyor.

Fıstık fidanı yetiştiricisi olan Hamza Keleş 2000 yılında bu işe başladığını belirtti. Keleş, "Babamız çiftçi olduğu için biz de çiftçiliğe devam ediyoruz. 2000 yılından bugüne kadar tahmini olarak 25 milyon adet fıstık üretimimiz oldu. Bu seneki üretimimiz 1,5 milyon adettir. Üretim ve istihdam alanından çok mutluyuz. İşçi bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Ekonomik anlamda ciddi getirisi var. Sadece Doğu Anadolu değil, Türkiye'nin birçok iline hatta yurt dışına fidan sevkiyatımız var ve devam ediyor. Bundan dolayı mutluyum" dedi.

Kaliteli fıstığın Siirt'te üretildiğini belirten işçi Ahmet Can ise, "Siirt bölgesine genelde en çok buradan fıstık dağıtılıyor. Bu bölgelerin en kaliteli fıstığı burada üretiliyor. Genel olarak Türkiye'nin her yeri burayı tercih ediyorlar. Burada ürettiğimiz fıstıklar çok verimli oluyor. Hatta burada yetişen fıstıkların ağaçlarının büyümüş olanı genelde Avrupa'ya da ihracat ediliyor" diye konuştu. - SİİRT

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İhracat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Tarım, siirt, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Siirt'te Fıstık Fidanı Üretimi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Brezilya’daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı Brezilya'daki yarasalardan yeni tip koronavirüs çıktı
Köpek saldırısında ölen Rana’nın Adli Tıp raporu çıktı Köpek saldırısında ölen Rana'nın Adli Tıp raporu çıktı
58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz 58 yaşındaki otobüs şoföründen 16 yaşındaki muavine cinsel taciz
Suriye’de yeni savaş cephesi 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı
Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı Çin 6. nesil savaş uçağının ikinci test uçuşunu tamamladı
Tom Cruise, kendisinden 26 yaş küçük Ana De Armas ile görüntülendi Tom Cruise, kendisinden 26 yaş küçük Ana De Armas ile görüntülendi
Şevket Altuğ cenazede ortaya çıktı Kim der ki 82 yaşında Şevket Altuğ cenazede ortaya çıktı! Kim der ki 82 yaşında
OECD’den Türk ekonomisi için korkutan tahmin OECD'den Türk ekonomisi için korkutan tahmin
14’üncü çocuğuna hamileyken tutuklandı, doğum yapıp serbest kaldı 14'üncü çocuğuna hamileyken tutuklandı, doğum yapıp serbest kaldı
Rezervasyona “erkek fazla“ iptali Otele para cezası verildi Rezervasyona "erkek fazla" iptali! Otele para cezası verildi
Binance kurucusundan dikkat çeken yapay zeka açıklaması Binance kurucusundan dikkat çeken yapay zeka açıklaması

14:34 Suriye’de yeni savaş cephesi 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı Suriye'de yeni savaş cephesi! 3 asker infaz edildi, gerilim zirve yaptı
13:03 Tülay Hatimoğulları ’’Sayın Öcalan’’ dedi, MHP’li Semih Yalçın başını önüne eğdi Tülay Hatimoğulları ''Sayın Öcalan'' dedi, MHP'li Semih Yalçın başını önüne eğdi
12:41 Emeklilikte yaş değişiyor mu İşte milyonları ilgilendiren yeni formül Emeklilikte yaş değişiyor mu? İşte milyonları ilgilendiren yeni formül
21:58 Papa’dan hastanede tedavi altına alınmasından bu yana ilk fotoğraf Papa'dan hastanede tedavi altına alınmasından bu yana ilk fotoğraf
21:50 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu Milli boksör Busenaz Sürmeneli, dünya şampiyonu oldu
21:47 İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat direktörünü görevden alıyor İsrail Başbakanı Netanyahu, iç istihbarat direktörünü görevden alıyor
21:24 14’üncü kattan düşen Şeyma öldü, “Uyuyordum, duymadım“ diyen sevgilisi gözaltında 14'üncü kattan düşen Şeyma öldü, "Uyuyordum, duymadım" diyen sevgilisi gözaltında
21:19 Isparta’da iki araç kafa kafaya çarpıştı Isparta'da iki araç kafa kafaya çarpıştı
21:13 Husilerden ABD’ye misilleme Uçak gemisine saldırdılar Husilerden ABD'ye misilleme! Uçak gemisine saldırdılar
21:06 Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi Fenerbahçe kırmızı kart bekledi, hakem bambaşka bir karar verdi
20:24 ABD Savunma Bakanı: Yemen’deki saldırılar devam edecek ABD Savunma Bakanı: Yemen'deki saldırılar devam edecek
20:08 Afrin’de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti Afrin'de kalp krizi geçiren uzman çavuş hayatını kaybetti
19:56 Cevdet Yılmaz, Suriye’ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı Cevdet Yılmaz, Suriye'ye geri dönüş yapanların sayısını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2025 15:35:27. #7.12#
SON DAKİKA: Siirt'te Fıstık Fidanı Üretimi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.