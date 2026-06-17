Silifke Çileğinde Hasat Devam Ediyor - Son Dakika
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Silifke Çileğinde Hasat Devam Ediyor

Silifke Çileğinde Hasat Devam Ediyor
17.06.2026 10:59
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Silifke'de çilek hasadı ovada sona ererken, üretim yayla bölgelerine kayıyor. Fiyatlar artıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde coğrafi işaretli Silifke çileğinde ovadaki son hasatlar devam ederken, üretim önümüzdeki günlerde kademeli olarak yayla bölgelerine kayacak.

Çilek hasadı yapılan tarlada açıklamalarda bulunan Ziraat Mühendisi Deniz Gürbüz, Silifke'nin Türkiye'nin önemli çilek üretim merkezlerinden biri olduğunu belirterek, hasat sürecinin ocak ayında örtü altı üretimle başladığını söyledi. Gürbüz, "Silifke'de çilek hasadı ocak ayı itibarıyla örtü altı alanlarda başlıyor. Daha sonra açık alanlarda devam ediyor. Şu anda ovadaki son hasatları gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte hasatlarımız kademeli olarak yayla bölgelerine kayacak. Bu sayede ilçemizde uzun bir hasat sezonu yaşanıyor" dedi.

İlçede yaklaşık 20 bin dönüm alanda çilek üretimi yapıldığını ifade eden Gürbüz, "Silifke'de yıllara ve iklim şartlarına bağlı olarak 40 ila 60 bin ton arasında çilek üretimi gerçekleştiriliyor. Verim, özellikle hava koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor" diye konuştu. Silifke çileğinin kalitesiyle öne çıktığını vurgulayan Gürbüz, "İlçemizde yetiştirilen çilekler iri yapısı, koyu rengi, aroması ve sertliğiyle dikkat çekiyor. Sert yapısı özellikle ihracat açısından büyük avantaj sağlıyor. Bu nedenle Silifke çileği dış pazarlarda yoğun talep görüyor" ifadelerini kullandı.

İhracatın sektör için büyük önem taşıdığını belirten Gürbüz, "Üretilen çileklerin önemli bir kısmı Rusya, Orta Doğu ülkeleri, Körfez ülkeleri, Dubai ve Türk cumhuriyetlerine gönderiliyor. Turfanda üretim avantajımız sayesinde ihracat pazarlarında güçlü bir konuma sahibiz" dedi.

Fiyatlar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Gürbüz, "Hasat sezonunun son dönemine girdiğimiz için üreticimiz şu anda çileği tarlada kilogramı yaklaşık 25 liradan satıyor. Ancak ürün market ve pazarlarda 80 ila 100 lira arasında tüketiciye ulaşıyor. Temennimiz hem üreticimizin emeğinin karşılığını alması hem de vatandaşlarımızın ürüne daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesidir" şeklinde konuştu.

Çilek üretiminin Silifke ekonomisine önemli katkı sunduğunu ifade eden Gürbüz, "Çilek sektörü ilçemiz için adeta bacasız bir fabrika niteliğinde. Hem sağladığı istihdam hem de ihracat geliriyle Silifke'nin en önemli geçim kaynaklarından biri olmayı sürdürüyor" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi, İhracat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Silifke Çileğinde Hasat Devam Ediyor - Son Dakika

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