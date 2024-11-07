Silivri Belediyesi'nden 1600 Dekar Buğday Ekimi Projesi - Son Dakika
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Ekonomi

Silivri Belediyesi'nden 1600 Dekar Buğday Ekimi Projesi

Silivri Belediyesi\'nden 1600 Dekar Buğday Ekimi Projesi

Silivri Belediyesi, Alipaşa Mahallesi'nde 360 dekarlık arazide buğday ekimi yaparak 1600 dekarlık ekim hedefinin ilk adımını attı. Elde edilen buğdayın ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırılacağı belirtildi.

07.11.2024 16:29  Güncelleme: 16:34
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Silivri Belediyesi, ilçede bin 600 dekarlık buğday ekimi hedefinin ilk adımını Alipaşa Mahallesi'nde attı. Traktöre binerek 360 dekarlık arazide ilk ekimi bizzat gerçekleştiren Başkan Bora Balcıoğlu, elde edilecek buğdayın una dönüştürülüp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirtti.

Silivri Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek ve ilçede dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Alipaşa Mahallesi'nde bulunan 360 dekarlık arazisinde buğday ekimi gerçekleştirdi. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun traktörle ilk tohumları attığı proje kapsamında, ekimden elde edilecek buğdayın una dönüştürülerek ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması planlanıyor.

2024-2025 üretim sezonunun ilk buğday ekimini Alipaşa'da gerçekleştiren Silivri Belediyesi, bölgedeki tarımsal üretimi artırmayı ve ilçede sürdürülebilir tarımı teşvik etmeyi hedefliyor. Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ilk ekimi traktöre binerek başlattı ve projeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Balcıoğlu, "2024-2025 üretim sezonunda toplam 1600 dekarlık arazimize buğday ekimi yapacağız. Bugün, bu büyük projenin ilk adımını Alipaşa'da bulunan 360 dekar arazimize buğday ekerek atıyoruz. Çiftçilerimizin yanındayız, onların destekçisiyiz" dedi.

"Üreten ve güçlenen bir Silivri amaçlıyoruz"

Elde edilecek ürünlerin ihtiyaç sahiplerine ulaşacağına dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, projenin Silivri'de kendi kaynaklarıyla güçlenen bir yapı oluşturma hedefi taşıdığını belirtti. Başkan Balcıoğlu, "Bu projeyle, üreten ve kendi kaynaklarını verimli şekilde kullanarak güçlenen bir Silivri oluşturmayı hedefliyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarını yerel üretimle karşılayarak, dayanışma içinde, kendi kendine yeten bir toplum yapısını teşvik etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Silivri Belediyesi'nden 1600 Dekar Buğday Ekimi Projesi - Son Dakika

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