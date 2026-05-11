Silivri\'de Fide Temin Töreni Gerçekleşti

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen fide temin projeleri çerçevesinde Silivri'de Fide Temin Töreni gerçekleştirildi.

Törene, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Çatalca Kaymakamı Yasin Öztürk, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ile siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, kooperatif temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Program kapsamında üreticilere sebze fideleri teslim edilirken, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik çalışmalar hakkında da bilgilendirme yapıldı.

İstanbul'daki işlenen tarım alanlarının yaklaşık yüzde 52'si Silivri'de

Programda, İstanbul'un yalnızca büyük bir tüketim merkezi değil, aynı zamanda güçlü bir tarım şehri olduğu vurgulanarak, il genelinde yaklaşık 744 bin dekar işlenen tarım alanı bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Silivri'nin İstanbul tarımındaki stratejik önemine dikkat çekilerek, İstanbul'daki işlenen tarım alanlarının yaklaşık yüzde 52'sinin Silivri'de yer aldığı belirtildi.

TÜİK verilerine göre, ilçede 389 bin 814 dekar işlenen tarım alanı bulunduğu, Silivri'nin özellikle tarla bitkileri ve sebze üretiminde İstanbul'un üretim merkezi konumunda olduğu ifade edildi.

İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "yerinde üretim" anlayışıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtilirken, 2021'den bu yana İstanbul genelinde güncel değerlerle yaklaşık 239 milyon lira bütçeli 93 bitkisel üretim projesinin hayata geçirildiği, bu projelerin yaklaşık 175 milyon liralık kısmının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklendiği aktarıldı.

İstanbul genelinde yürütülen fide temin projeleri kapsamında 2026 yılı içerisinde 2 bin 400'ün üzerinde çiftçiye yaklaşık 1,5 milyon adet fide dağıtımı gerçekleştirileceği belirtilirken, yaklaşık 10 milyon 125 bin lira bütçeli projelerin Tarım ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) işbirliğiyle yürütüldüğü kaydedildi.

Ayrıca, 2026'da İstanbul genelinde uygulanacak 8 fide ve 5 tohum temini projesi kapsamında toplam 74 milyon 613 bin lira bütçeli destek programının hayata geçirileceği, projelerin Tarım ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Valiliği YİKOB işbirliğiyle sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı.

Programda üretim planlaması, tarım arazilerinin korunması, TARSİM sigortalarının önemi, iklim değişikliğine uyum çalışmaları ve kırsal kalkınma yatırımları hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Yaklaşan 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla üreticilerin emek ve katkılarının önemine de dikkat çekildi.