Simav'da Domates Üreticilerine Gübre Desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Simav'da Domates Üreticilerine Gübre Desteği

Simav\'da Domates Üreticilerine Gübre Desteği

Kütahya'nın Simav ilçesinde 11 domates üreticisine 3 ton toz gübre hibe edildi.

19.12.2024 11:09
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Kütahya'nın Simav ilçesinde 11 domates üreticisine Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hibe olarak 3 ton toz gübre dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce Organik Tarım Uygulamalarını Geliştirme alt projesi "Kütahya Organik Tarıma Yeni Çeşitler Katıyor" isimli proje çerçevesinde Simav ilçesinde coğrafi işaretli Eynal Domatesi yetiştiricisi 11 üreticiye hibe olarak 40 dekar alana yetecek 3 ton toz gübre dağıtımı yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Simav'da Domates Üreticilerine Gübre Desteği - Son Dakika

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