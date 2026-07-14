Simav\'da Veteriner Kliniklerine Denetim

Kütahya'nın Simav ilçesinde faaliyet gösteren serbest veteriner hekim klinikleri, Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından denetlendi.
Gerçekleştirilen denetimlerde kliniklerin faaliyetleri, ilgili mevzuat kapsamında incelenirken, sunulan veterinerlik hizmetlerinin standartlara uygunluğu kontrol edildi.
Simav İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, hayvan sağlığının korunması ve veterinerlik hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla denetim çalışmalarının aralıksız sürdürüleceğini belirtti. - KÜTAHYA
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