ABD'de 60'dan fazla toplantı! Türkiye'ye 41 milyar dolarlık proje finansmanı - Son Dakika
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Ekonomi

ABD'de 60'dan fazla toplantı! Türkiye'ye 41 milyar dolarlık proje finansmanı

ABD\'de 60\'dan fazla toplantı! Türkiye\'ye 41 milyar dolarlık proje finansmanı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptığını bildirdi. "Toplantıların özeti, Türkiye'ye ilgi çok yoğun, ekonomi programımız yakından takip ediliyor" diyen Şimşek, Türkiye'ye bazı uluslararası finansman kuruluşlarından da 3 yıllık dönemde, uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngördüklerini bildirdi.

26.04.2025 18:59
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu (IMF)- Dünya Bankası Bahar Toplantıları için gittiği ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptığını bildirdi.
Şimşek, sosyal medya hesabından, IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantıları kapsamında gittiği ABD'deki görüşmelerine ilişkin bilgi verdi.

ABD'de 60'dan fazla toplantı! Türkiye'ye 41 milyar dolarlık proje finansmanı

"TÜRKİYE'YE İLGİ YOĞUN"

Burada, 2 binden fazla yatırımcı, çok taraflı kalkınma bankaları, kredi derecelendirme kuruluşları, ABD'li teknoloji şirketleri, düşünce ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerin yanı sıra G20, IMFC ve IMF ülke grup toplantılarına katıldığını belirten Şimşek, "ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptık. Toplantıların özeti, Türkiye'ye ilgi çok yoğun, ekonomi programımız yakından takip ediliyor. Uzun vadeli yatırım fırsatları soruluyor." ifadelerini kullandı.

ABD'de 60'dan fazla toplantı! Türkiye'ye 41 milyar dolarlık proje finansmanı

41 MİLYAR DOLARLIK PROJE FİNANSMANI

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer paylaşımda, ABD temasları kapsamında bir araya geldiği bazı uluslararası finansman kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı görüşmelere ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin kalkınma finansmanını en etkin kullanan ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:

"Dünya Bankası, Uluslararası Finans Kurumu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, İslam Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile işbirliklerimizi güçlendirmek üzere bir araya geldik. Bu kuruluşlardan 3 yıllık dönemde uzun vadeli ve düşük maliyetli yaklaşık 41 milyar dolar proje finansmanı sağlamayı öngörüyoruz. Kaynaklar yeşil ve dijital dönüşüm, afet dayanıklılığı, altyapı yatırımları ve kapsayıcı büyüme projeleri için kullanılacak. Böylece, üretkenliği artırarak sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyeceğiz. Hedefimiz, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler arasında yer almasıdır."

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Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dünya Bankası, Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de 60'dan fazla toplantı! Türkiye'ye 41 milyar dolarlık proje finansmanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ali Tarkan Erdal:
    İHANET SÜRECİNE girdiler! ABD İsrail PKK AKP hükümeti el birliği ile Türkiye Cumhuriyeti ve Kıbrıs'ın fişini çekiyor! Uyanın ! 18 7 Yanıtla
  • Ali Tarkan Erdal:
    Amerika, İsrail,PKK ,AKP nasılsa iyi anlaşıyor maşallah! Ustalık Dönemi İhanet ve Türkiye Cumhuriyeti nin ve Kıbrıs'ın fişini çekme dönemi! 17 4 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ilgi yogun olur tabiki.. para birimin degersizlestirildi. 16 3 Yanıtla
  • Samet Aldemir:
    kim bilir gene ne tavizler verildi nereler satıldı 15 2 Yanıtla
  • C. Mersin:
    Peki bunca borcu kime devredeceksiniz ? Şimdi borç alıp alıp Erdoğan'a yediriyorsunuz, bu borcu da gelecek nesile bırakıp defolup gideceksiniz. Ama dünyanın öbür ucunda da olsanız, bunun hesabını vermek için yüce divanda yargılanacaksınız. Yok öyle yiyip kaçmak 14 2 Yanıtla
  • null:
    IMF den borç almıyoruz diye övünenler. 9 1 Yanıtla
  • levent deliceo:
    Sen bir haftada 50 milyar doları yakmış adamsın, 40 milyar dolar para mı hacı! 8 1 Yanıtla
  • k K:
    Saray en güçlü rakibi olan imamoğlu'nu hapishaneye attırmak için doları 3 lira yukarı çıkardı. Ülkeyi bir buçuk trilyon lira zarara soktu. O yetmiyormuş gibi bir de hazinedeki dolarları boşuna harcadı. 40 milyar. Şimdi de Amerika'ya dolar direnmeye gönderdi bakanını ya yakışır mı bu sana? O harcadığı 40 milyar doları da %50 faiz aldı. Yani 40 milyar dolar için 1 sene sonra 20 milyar dolar faiz õdedi. Bu 20 milyar doları tl olarak 765 milyar tl i, ve 1 bucuk trilyon tl I halkta zam vergi yaparak alacak,kalktı,iste bu yüzde ulkenin fakir emekliye acinda ilmeyecek kadar para veriyorlar,iste onun için calisanin enegini cebindeki parayi hersey zam yaparak caliyorlar. 6 1 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    öyle yada böyle bu ülkeye para geliyor imkanları geniş Türkiye nin abd Çin ab sürekli yatırım yapıyor maşallah abd ile aramız düzeldi gibi ülkeler menfaatlere göre yönetilir abd nin de Türkiye ninde illa çıkarı olacak burdan kem küm edenler boş konuşuyor ülke idare etmek başka bişeye benzemez 1 5 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    borcun adı finansal kynak oldu. gelse kafayı yeme. dalga geviyorlar 3 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    kapsayıcı büyüme projesi demek ne demek ??? 2 0 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Yapılacak işler çok mu önemli 2 0 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    işleri güçleri yalan anca milletin sırtına binseler 0 0 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Şimdi de Tarkan çıktı herhalde altarın oğlu Tarkan 0 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    fiazle borç almaya sevinen iktidar ve onu alkislayan kitle. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: ABD'de 60'dan fazla toplantı! Türkiye'ye 41 milyar dolarlık proje finansmanı - Son Dakika
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