Şimşek: Piyasa Sağlığı İçin Adımlar Atılıyor

(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.

Şimşek, sosyal medya hesabından Merkez Bankası'nın paylaşımını alıntılayarak, "Piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için gerekli tüm adımlar atılıyor. TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleriyle piyasalardaki oynaklığın azaltılması ve öngörülebilirliğin artırılması hedefleniyor" dedi.