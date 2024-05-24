Sınav Kaygısı Akademik Başarıyı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Sınav Kaygısı Akademik Başarıyı Olumsuz Etkiliyor

Sınav Kaygısı Akademik Başarıyı Olumsuz Etkiliyor

Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Psikiyatri Bölümü uzmanları, yüksek kaygı düzeylerinin bilişsel ve fizyolojik belirtilerle akademik başarıda düşüşlere yol açabileceğini belirtti. Uzman Psikolog Hilal Savaş, sınav kaygısının öğrencilerin başarısızlık korkusu, mükemmeliyetçi yaklaşım ve kötü çalışma alışkanlıkları gibi bireysel nedenlerle ortaya çıktığını ve çevresel etkenlerin de bu kaygıyı etkilediğini söyledi. Savaş, öğrencilere etkili zaman planlaması ve problem çözme becerileri geliştirmelerini önerirken, ailelerin sosyal destek sunması ve profesyonel yardım almalarının önemine dikkat çekti.

24.05.2024 12:00
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Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Psikiyatri Bölümü uzmanları, yüksek kaygı düzeylerinin bilişsel ve fizyolojik belirtilerle akademik başarıda düşüşlere yol açabileceğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güven Çayyolu Cerrahi Tıp Merkezi Psikiyatri Bölümü'nden Uzman Psikolog Hilal Savaş, milyonlarca öğrenci ve ailesinin haziran ayında yapılacak Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için gün saydığını, bu süreçte ailelerin çocukların sınav kaygısını hafifletmek için dikkatli bir şekilde sosyal destek sunmasının önem arz ettiğini vurguladı.

Savaş, sınav kaygısının, sınav öncesinde veya sınav sırasında yaşanan yoğun stres ve endişe durumu olduğunu ve bu kaygının, hem bilişsel hem de fizyolojik belirtilerle kendini gösterdiğini belirtti.S

Sınav kaygısının "kuruntu" ve "duyuşsallık" olmak üzere iki farklı boyutta kendini gösterdiğine işaret eden Savaş,"Kuruntu boyutu, öğrencilerin başarısızlık sonucunu düşünmeleri ve kendi yetenekleri hakkında şüpheye düşmeleri gibi içsel konuşmaları içerir, duyuşsallık boyutu ise sınav ortamında yaşanan fizyolojik reaksiyonları kapsıyor ve bu reaksiyonlar kalp atışında hızlanma, terleme, baş ağrısı ve nefes almada güçlük gibi belirtilerle ortaya çıkıyor." açıklamalarında bulundu.

Savaş, bireysel nedenler arasında başarısızlık korkusu, mükemmeliyetçi yaklaşım ve kötü çalışma alışkanlıklarının yer aldığına dikkati çekerek, "Çevresel etkenler ise ebeveynlerin ve öğretmenlerin davranışları, sınavın formatı ve sık sık değişen sınav sistemi gibi faktörleri içeriyor. Sınav kaygısı öğrencilerin akademik performansını olumsuz etkiliyor. Belirli bir düzeyde hissedilen kaygı öğrencileri başarıya motive edebilir ancak yüksek kaygı düzeyleri bilişsel ve fizyolojik belirtilerle akademik başarıda düşüşlere yol açabilir." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin kaygı uyandıran durumları saptamaları ve ders çalışma rutini oluşturmaya yönelik baş etme yöntemlerini kullanmaları gerektiğini aktaran Savaş, etkili zaman planlaması ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesinin sınav kaygısıyla başa çıkmada önemli bir adım olduğunu belirtti.

Savaş, ailelerin çocukların sınav kaygısını hafifletmek için dikkatli bir şekilde sosyal destek sunmaları ve sınav kaygısıyla başa çıkmada profesyonel yardım almalarının önemli olduğunu hatırlatarak, sınav kaygısına bağlı belirtilerin iki haftadan uzun sürmesi durumunda, psikiyatrik ve/veya psikolojik destek alınması gerektiği bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

Sağlık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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