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Sincan zabıtasından marketlere KDV denetimi - Son Dakika

Sincan zabıtasından marketlere KDV denetimi

21.02.2022 13:08
Sincan zabıtasından marketlere KDV denetimi

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri KDV indirimi sonrasında marketlerde aşırı zamlı ve fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için denetimlerde bulundu.

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri KDV indirimi sonrasında marketlerde aşırı zamlı ve fahiş fiyatlı ürün satışının önüne geçmek için denetimlerde bulundu. İş yerlerini mercek altına alan ekipler ilçedeki gıda ürünleri satış noktalarını tek tek denetledi.

Temel gıda maddelerinde yapılan KDV indiriminin ardından harekete geçen Sincan Belediyesi Zabıta ekipleri gıda ürünleri satış noktalarına denetim yaptı. Özellikle büyük marketler ve zincir marketleri mercek altına alan ekipler fiyatlarda düşüş olup olmadığı, KDV indiriminin ürünlere yansıtılıp yansıtılmadığı yönünde denetimlerini artırdı.

Rafları tek tek inceleyen zabıta ekipleri, hem ürün fiyatlarının KDV indirimine uygun olup olmadığını hem de ürün etiketlerinin etiket yönetmeliğe uygun olarak takılıp takılmadığını kontrol etti.

Vatandaşı mağdur olmaması için denetimlerini büyük bir titizlikle yapan ekipler, raflarda bulunan ürünleri kasa ile karşılaştırarak farklılıklar olup olmadığını da denetledi. Kurallara uymayan işletmelere genel yasal işlemler uygulayan ekiplerin denetimleri artarak devam edecek. - ANKARA

Sincan zabıtasından marketlere KDV denetimi
Sincan zabıtasından marketlere KDV denetimi

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Sincan Belediyesi, Zabıta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sincan zabıtasından marketlere KDV denetimi - Son Dakika Ekonomi


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