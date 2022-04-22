Sinop'ta ilkbahar beslenmesi için arıcılara 54 ton toz şeker - Son Dakika
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Sinop'ta ilkbahar beslenmesi için arıcılara 54 ton toz şeker

22.04.2022 10:20
Sinop'ta ilkbahar beslenmesi için arıcılara 54 ton toz şeker

Arıcıların ilkbahar beslenmesinde kullanılmak amacıyla Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından Sinoplu arıcılara 54 ton indirimli şeker dağıtımı yapıldı.

Arıcıların ilkbahar beslenmesinde kullanılmak amacıyla Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından Sinoplu arıcılara 54 ton indirimli şeker dağıtımı yapıldı.

Sonbaharda arıların beslenmeleri için bırakılan şekerlerin kış sezonu boyunca tüketen arılar için mart ve nisan aylarında açlıktan ölümlerin başladığı, bundan dolayı ilkbahar aylarında şeker takviyesi yapılması gerektiği vurgulandı. Sinop Tarım İl Müdürlüğü koordinesinde Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından Sinop'a iletilen 54 ton toz şeker, arıcılara dağıtılıyor. Arıcılık Kayıt Sistemi(AKS)'ye kayıtlı olan 249 arıcıya dağıtılan toz şeker, ilkbahar beslenmesinde kullanılacak. - SİNOP

Sinop'ta ilkbahar beslenmesi için arıcılara 54 ton toz şeker
Sinop'ta ilkbahar beslenmesi için arıcılara 54 ton toz şeker
Sinop'ta ilkbahar beslenmesi için arıcılara 54 ton toz şeker

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Türkiye Şeker Fabrikaları, İlkbahar, Sinop, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Sinop'ta ilkbahar beslenmesi için arıcılara 54 ton toz şeker - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinop'ta ilkbahar beslenmesi için arıcılara 54 ton toz şeker - Son Dakika
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