Sinop'ta TYP'den 200 kişi istihdam edilecek

Sinop'ta toplum yararına program (TYP) çerçevesinde 200 kişi istihdam edilecek.

Sinop Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliği iş birliği çerçevesinde il ve ilçelerde 200 kişilik toplum yararına programlar açılacağı duyuruldu. 1 Eylül'de başlayacak programlar için 19-23 Ağustos tarihlerinde alınacak başvurular internet sitesi yada Alo 170 numarası üzerinden yapılacak.

Sinop'ta TYP çerçevesinde alım yapılacak kurum ve kişi sayısı şöyle:

Sinop İl Özel İdaresi 30 kişi, Sinop Köylere Hizmet Götürme Birliği 12 kişi, Boyabat Köylere Hizmet Götürme Birliği 28 kişi, Ayancık-Durağan- Türkeli ve Gerze Köylere Hizmet Götürme Birliği 25'er kişi, Erfelek-Dikmen- Saraydüzü Köylere Hizmet Götürme Birliği ise 10'ar kişi.

Katılım şartlarında gereklilikler ise kuruma kayıtlı işsiz olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, emekli ve malul aylığı almamak, öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç), SGK sorgulamasında başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanun'un 4. Md. 1. fıkrası (a-.c) çerçevesinde sigortalı olmamak, 27.09.2017 tarihi ve sonrasında, 9 ay ve üzeri TYP'de çalışmış olmamak, bahse konu programlara Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'ne (ADNKS) göre aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca bir kişi katılabilir. - SİNOP