Sinop TSO\'da kadın girişimcilere IPARD programı semineri düzenlendi

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) tarafından kadın girişimcilerin desteklenmesine yönelik düzenlenen seminerde katılımcılar IPARD programı hibe desteği konusunda bilgilendirildi.

Kadın girişimcilerin iş hayatında daha çok desteklenmesi amacıyla TSO toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, IPARD programının sunduğu hibe imkanları ve program detayları katılımcılara aktarıldı. Sinop TSO'nun ev sahipliğinde gerçekleşen seminer, girişimcilerin projelerini geliştirmeleri ve başvuru süreçlerini daha iyi anlamalarına imkan tanıdı. Etkinlik, katılımcıların sorularını yanıtlamak ve networking imkanları sağlamak adına gerçekleşen interaktif toplantı ile son buldu.

Kadın girişimcilerin iş dünyasındaki etkinliğini artırmayı amaçlayan seminer programlarının yerel ekonomiyi güçlendirmesine ve girişimcilik potansiyelinin artmasına katkı sağlanması hedefleniyor. - SİNOP