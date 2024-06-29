Ekonomi

Sinop'un Türkeli ilçesinde taksi ücretlerine yüzde 22 zam yapıldı.

Türkeli ilçesinde de taksi ücretlerinde alınan kararla güncellemeye gidildi. Yeni tarifeye göre 29 Haziran'dan itibaren taksi ücretleri yüzde 22 zamlanarak, kilometrede 27 Lira ve indi-bindi 80 Lira olarak ücretlendirildi.

Düzenlenen tarife, Türkeli ilçesi ile Güzelkent beldesindeki kayıtlı taksicileri kapsayacak. Tarife en son 22 Ağustos 2023 tarihinde güncellenmişti. - SİNOP