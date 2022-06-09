Hükümetten yapılan açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına imzalanan antlaşma gereği bundan sonra Türkiye ve Sırbistan vatandaşlarının bu ülkelere kimlikle geçebileceği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Sırbistan ile Türkiye arasında kimlikle geçiş uygulaması başlıyor - Son Dakika

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