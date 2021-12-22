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Şirketlerin temettü ödemelerindeki stopajın yüzde 10'a indirilmesine ilişkin karar devreye alındı - Son Dakika

Şirketlerin temettü ödemelerindeki stopajın yüzde 10'a indirilmesine ilişkin karar devreye alındı

22.12.2021 13:39
Şirketlerin temettü ödemelerindeki stopajın yüzde 10'a indirilmesine ilişkin karar devreye alındı

Şirketlerin, karlarını ortaklara dağıtma aşamasında yaptıkları ödemelerin stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a indirildi.

Şirketlerin, karlarını ortaklara dağıtma aşamasında yaptıkları ödemelerin stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 10'a indirildi.

Konuya ilişkin 4936 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kurumlar vergisi mükellefi şirket karlarının ortaklara dağıtılması aşamasında Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları uyarınca stopaj yapılıyor ve söz konusu kesinti oranı yüzde 15 olarak uygulanıyordu.

Yeni kararla, tam mükellef kurumlar vergisi mükellefi şirketler tarafından şirket karlarının ortaklara dağıtılması aşamasında yüzde 15 oranında yapılan stopaj, 5 puanlık indirimle yüzde 10 şeklinde yeniden belirlendi.

Edinilen bilgiye göre karar, ülkenin iktisadi kalkınmasının gerçekleşmesinde itici güç rolünü üstlenen şirketlerin karlarını dağıtmalarını teşvik etmek, yerli ve yabancı yatırımcıların şirketlere yatırım yapmalarını özendirmek, yatırımın ve ticari faaliyetin devamlılığını sağlamak suretiyle yatırımcıların şirketlere gerçekleştirdikleri yatırımlarından daha fazla maddi karşılık elde etmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Karar, bugünden itibaren yapılacak ödemelere uygulanacak. Dolayısıyla şirketler bu tarihten itibaren yapacakları kar dağıtımında belirlenen yeni oranda gelir veya kurumlar vergisi stopajı yapacak ve muhtasar beyanname ile vergi dairelerine beyan ederek ödemede bulunacak.

Uygulama yabancı yatırımcıları da kapsıyor

İndirimli stopaj uygulaması dar mükellef olarak tanımlanan yabancı yatırımcı şahıs ve şirketleri de kapsayacak.

Türkiye'deki şirketlere yatırımda bulunan yabancı kişi veya şirketlerin bu tarihten itibaren yatırımları karşılığında alacakları kar paylarından da yeni oranda tevkifat yapılacak.

Gerçek kişi yabancı yatırımcılar için stopaj nihai vergileme sayılacak ve bu gelirler için beyanname verilmeyecek. Dolayısıyla dağıtılan kar payları üzerinden yapılan stopaja yönelik oran indirimi, yabancı yatırımları daha cazip hale getirecek.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin dağıttıkları karlar için de uygulanacak

Payları Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin yatırımcılarına dağıttıkları karlar için de yüzde 10 oranında yeniden belirlenen indirimli stopaj geçerli olacak.

Stopaj avantajı sayesinde borsada yatırımları olan yerli ve yabancı yatırımcıların birçoğu daha fazla kazanç sağlayacak.

Kurumlar Vergisi, Yatırımcı, Türkiye, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şirketlerin temettü ödemelerindeki stopajın yüzde 10'a indirilmesine ilişkin karar devreye alındı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Şirketlerin temettü ödemelerindeki stopajın yüzde 10'a indirilmesine ilişkin karar devreye alındı - Son Dakika
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