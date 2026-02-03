Şırnak Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Şırnak Belediyesi, kent genelinde sunulan belediye hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve kesintisiz yürütülmesi amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye bünyesine 3 yeni minibüs kazandırıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, artan hizmet yükü ve saha çalışmalarının ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilen araç alımıyla, belediyenin lojistik kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığı belirtildi. Açıklamada, filoya dahil edilen minibüslerden 2'sinin 16+1, 1'inin ise 8+1 yolcu kapasiteli olduğu ifade edildi. Yeni minibüslerin, başta saha ekipleri olmak üzere belediyenin farklı müdürlükleri tarafından yürütülen günlük çalışmalar, teknik hizmetler ve sosyal faaliyetlerde kullanılacağı kaydedildi. Araçların hizmete girmesiyle birlikte personel ulaşımının daha düzenli sağlanacağı, sahada yürütülen çalışmaların ise daha planlı ve hızlı bir şekilde yürütülebileceği belirtildi. Yetkililer, güçlü bir araç filosunun belediye hizmetlerinin etkinliği açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, yeni minibüslerin özellikle yoğun kullanılan hizmet alanlarında zaman kaybını azaltacağını ve vatandaşlara sunulan hizmet kalitesini artıracağını vurguladı. Şırnak Belediyesi yetkilileri, kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, yalnızca altyapı ve üstyapı projeleriyle değil, hizmeti sahaya taşıyan araç ve ekipmanlarla da belediye kapasitesinin güçlendirildiğini ifade etti. Açıklamada, belediye bünyesine kazandırılan yeni minibüslerin Şırnak'a hayırlı olması temenni edilirken, ilerleyen süreçte ihtiyaçlar doğrultusunda araç filosunun daha da genişletileceği mesajı verildi. - ŞIRNAK