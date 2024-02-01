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Şırnak İdil ilçesinde 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' hayata geçirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Şırnak İdil ilçesinde 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' hayata geçirildi

Şırnak İdil ilçesinde \'Mera Islah ve Amenajman Projesi\' hayata geçirildi

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından İdil ilçesinin Oymak köyünde 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' kapsamında küçük ve büyükbaş hayvanlara suluk ve gölgelik alanlar yapıldı. Proje, 687 bin 500 TL değerinde ve ilimizin mera alanlarında çiftçilerin en iyi şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

01.02.2024 12:30
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Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından İdil ilçesinin Oymak köyünde 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' hayata geçirildi.

Şırnak Tarım ve orman İl Müdürlüğü tarafından 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' çerçevesinde küçük ve büyükbaş hayvanlarına suluk ve gölgelik alanlar yapıldı. Proje değeri 687 bin 500 TL olan çalışma İdil ilçesinin Oymak köyünde uygulanmaya başladı. Proje hakkında bilgi veren Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, "Şırnak Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak bu proje ile ilimizin mera alanlarında çitfçilerimizin mera alanlarından en iyi şekilde faydalanması için çalışmalar yapmaktadır. İlimiz büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından ülkemizin en önemli şehirlerindendir. Kırsal nüfusun büyük çoğunluğu hayvancılık faaliyetleri ile geçimini sağlamaktadır" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Şırnak İdil ilçesinde 'Mera Islah ve Amenajman Projesi' hayata geçirildi - Son Dakika
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