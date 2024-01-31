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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Aralık Ayında 27 Bin 892 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Aralık Ayında 27 Bin 892 Yolcuya Hizmet Verdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Aralık Ayında 27 Bin 892 Yolcuya Hizmet Verdi

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, aralık ayında 27 bin 892 yolcuya hizmet verdi. İç hat yolcu trafiği 27 bin 892 olarak gerçekleşirken, iniş kalkış yapan uçak trafiği 534'e ulaştı. Taşınan yük trafiği ise 270 ton oldu. Geçen yıl ise havalimanında 409 bin 462 yolcu, 6 bin 748 uçak ve 3 bin 876 ton yük trafiği gerçekleşti.

31.01.2024 12:53  Güncelleme: 12:55
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Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı, aralık ayında 27 bin 892 yolcuya hizmet verdi.

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, geçen ayın istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, aralık ayında iç hat yolcu trafiği 27 bin 892 oldu. İniş kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 534'e ulaştı. Taşınan yük trafiği ise 270 ton olarak gerçekleşti.

Geçen yıl 12 aylık dönemde ise yolcu trafiği 409 bin 462, uçak trafiği 6 bin 748 ve yük trafiği 3 bin 876 ton olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Aralık Ayında 27 Bin 892 Yolcuya Hizmet Verdi - Son Dakika
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