Sivas\'ın 2023 İhracat Rakamları Açıklandı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2023 yılı ihracat rakamlarını açıkladı.

TİM verilerine göre 2022 yılında 95 milyon 28 bin dolar olan Sivas ihracatı 2023 yılında 6 milyon 151 bin dolar azalarak 88 milyon 877 bin dolara geriledi. Sivas 2023 yılı ihracat performansıyla 81 il içerisinde 57. sırada yer aldı.

En yüksek ihracat mart ayında

Sivas'ta ihracatın en düşük olduğu ay 6 milyon 394 bin dolarla Ekim olurken en yüksek olduğu ay ise 8 milyon 832 dolar ile Mart oldu.

Sivas'ta 2023 yılının Ocak ayında 7 milyon 385 bin dolar, Şubat'ta 7 milyon 89 bin dolar, Mart'ta 8 milyon 832 bin dolar, Nisan'da 6 milyon 588 bin dolar, Mayıs'ta 7 milyon 671 bin dolar, Haziran'da 6 milyon 436 bin dolar, Temmuz'da 6 milyon 879 bin dolar, Ağustos'ta 7 milyon 583 bin dolar, Eylül'de 8 milyon 532 bin dolar, Ekim'de 6 milyon 394 bin dolar, Kasım'da 7 milyon 276 bin dolar, Aralık'ta ise 8 milyon 212 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. - SİVAS