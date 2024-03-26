Sivas Sanayi Sektöründe İstihdam Artışı Yaşadı

Ekonomi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ülkenin kalkınmasında önemli bir paya sahip olan sanayi sektörüne dair 2023 verilerini paylaştı.

Sivas; TOBB'un sanayi kapasite raporu istatistiklerinde 2022 yılına göre iyi bir performans sergiledi. Sivas'ta 2022 yılında 353 olan kapasite rapor sayısı 2023'te 364'e yükseldi. Kentte 2022 yılında sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı 14 bin 214 kişi iken 2023 yılında 15 bin 180 kişiye yükseldi. Sivas'ta 2023'de sanayi sektöründe istihdam bir önceki yıla nazaran yüzde 6,80 oranında arttı. - SİVAS