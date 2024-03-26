Sivas Sanayi Sektöründe İstihdam Artışı Yaşadı - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas Sanayi Sektöründe İstihdam Artışı Yaşadı

Sivas Sanayi Sektöründe İstihdam Artışı Yaşadı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Sivas'ın sanayi sektöründe 2023 verilerini paylaştı. Sivas, 2022'ye göre iyi bir performans sergileyerek sanayi kapasite rapor sayısını ve istihdamı artırdı. 2023 yılında Sivas'ta 364 sanayi kapasite raporuna sahip tesis bulunurken, bu tesislerde çalışan kişi sayısı 15 bin 180'e yükseldi. Sivas'ta sanayi sektöründe istihdam ise bir önceki yıla göre yüzde 6,80 oranında artış gösterdi.

26.03.2024 17:28  Güncelleme: 17:32
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ülkenin kalkınmasında önemli bir paya sahip olan sanayi sektörüne dair 2023 verilerini paylaştı.

Sivas; TOBB'un sanayi kapasite raporu istatistiklerinde 2022 yılına göre iyi bir performans sergiledi. Sivas'ta 2022 yılında 353 olan kapasite rapor sayısı 2023'te 364'e yükseldi. Kentte 2022 yılında sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı 14 bin 214 kişi iken 2023 yılında 15 bin 180 kişiye yükseldi. Sivas'ta 2023'de sanayi sektöründe istihdam bir önceki yıla nazaran yüzde 6,80 oranında arttı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Türkiye, Sivas, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas Sanayi Sektöründe İstihdam Artışı Yaşadı - Son Dakika

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