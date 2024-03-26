Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ülkenin kalkınmasında önemli bir paya sahip olan sanayi sektörüne dair 2023 verilerini paylaştı.
Sivas; TOBB'un sanayi kapasite raporu istatistiklerinde 2022 yılına göre iyi bir performans sergiledi. Sivas'ta 2022 yılında 353 olan kapasite rapor sayısı 2023'te 364'e yükseldi. Kentte 2022 yılında sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışan sayısı 14 bin 214 kişi iken 2023 yılında 15 bin 180 kişiye yükseldi. Sivas'ta 2023'de sanayi sektöründe istihdam bir önceki yıla nazaran yüzde 6,80 oranında arttı. - SİVAS
Son Dakika › Ekonomi › Sivas Sanayi Sektöründe İstihdam Artışı Yaşadı - Son Dakika
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir Bigadiç'te yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekliye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Özel, ayrıca tarım ve hayvancılık sektöründeki maliyet artışlarına dikkat çekti ve emeklilerin yaşadığı ekonomik krizi eleştirdi. Gençlere de seslenen Özel, Atatürk'ün emanetine sahip çıkmalarını istedi.
ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meclis Toplantısına misafir olarak katıldı. ALTSO Başkanı Eray Erdem, Alanya'nın dinamiklerini meclis üyeleriyle buluşturduklarını ve kurumlar arasında köprü olmaya devam ettiklerini belirtti.
Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından Oğuzeli ilçesinde bir iş yerinde yapılan operasyonda, sahte deterjan üretimine yönelik büyük bir miktar ürün ele geçirildi. Operasyonda, 11 kilogram sahte toz deterjan ve 150 litre sahte şampuan bulunarak el konuldu. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen Tokat Merkez Organize Sanayi Bölgesi Dijital Altyapı Projesi, hayata geçirildi. Proje kapsamında SCADA sistemi kurularak yüksek gerilim arızalarına uzaktan müdahale edilebiliyor ve enerji tüketimi takip edilebiliyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'ne yapılan caminin temeli dualarla atıldı. İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, cami hakkında bilgiler verirken hayırseverlere teşekkür etti.
Türkiye genelinde faaliyet gösteren dağıtım şirketlerinin çatı örgütü Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, Aksa Elektrik Grubu İcra Kurulu Başkanı Barış Erdeniz getirildi. Erdeniz, 2024-2026 döneminde ELDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacak. Yeni dönemde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini ise Kıvanç Zaimler ve Memet Atalay üstlenecek.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ'da bulunan Veteriner Yol Kontrol ve Denetim İstasyonu'nda incelemelerde bulunarak, hayvan hastalıklarıyla mücadele konusunda önemli adımlar atacaklarını belirtti.
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