Sivas\'ta 2025 İlk Çeyrek İhracatı 22.5 Milyon Dolar

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2025'in Ocak-Mart aylarına ilişkin üretim verilerini açıkladı.

TİM'den derlenen verilere göre Sivas'ta bu yılın ilk çeyreğinde 22 milyon 537 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Sivas bu ihracat verileriyle 81 il içerisinde 58. sırada kendine yer bulabildi.

Sivas'ta 2025'in ilk çeyreğinde en fazla ihracatın gerçekleştirildiği ay 7 milyon 836 bin dolar ile Ocak oldu. Kentte Şubat'ta 7 milyon 775 bin dolar, Mart'ta ise 6 milyon 926 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. - SİVAS