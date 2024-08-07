Sivas'ta 6 Ayda 486 Senet Protesto Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Sivas'ta 6 Ayda 486 Senet Protesto Edildi

Sivas\'ta 6 Ayda 486 Senet Protesto Edildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, Sivas'ta bu yılın ilk 6 ayında zamanında ödenmediği için protesto çekilen 486 senetin tutarını ve sayısını açıkladı. Protesto edilen senetlerin toplam tutarı 48 milyon 483 bin lira olarak kaydedildi.

07.08.2024 10:11
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, bu yılın Ocak-Haziran ayları arasında zamanında ödenmediği için protesto çekilen senet sayılarını ve tutarlarını açıkladı.

Risk Merkezi'nden elde edilen bilgilere göre Sivas'ta 2024 yılının ilk yarısında 486 senede protesto çekildi.

Protesto edilen 486 senedin 80'i Ocak ayında, 72'si Şubat ayında, 63'ü Mart ayında, 70'i Nisan ayında, 87'si Mayıs ayında, 114'ü de Haziran ayında gerçekleşti.

TBB Risk Merkezi; protesto edilen senetlerin toplam tutarına ilişkin verileri de açıkladı. Buna göre Sivas'ta 6 ayda protesto çekilen senet tutarı 48 milyon 483 bin lira olarak kayıtlara geçti. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sivas'ta 6 Ayda 486 Senet Protesto Edildi - Son Dakika

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