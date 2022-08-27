Sivas'ın yatırım üssü Demirağ OSB'de fabrikalar yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ın yatırım üssü Demirağ OSB'de fabrikalar yükseliyor

27.08.2022 19:40
Sivas'ın yatırım üssü Demirağ OSB'de fabrikalar yükseliyor

Sivas'ta cazibe bölgesi ilan edilen ve altyapı çalışmalarında sona gelinen Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 225 parselin 70'inin tahsis edildiği, 7 firmanın da inşaat çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Sivas'ta cazibe bölgesi ilan edilen ve altyapı çalışmalarında sona gelinen Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) 225 parselin 70'inin tahsis edildiği, 7 firmanın da inşaat çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentin üretim üssü haline gelecek Demirağ OSB'de yeni yatırımlar devam ediyor.

Vali Yılmaz Şimşek, 21. Cazibe Bölgesi ilan edilen Demirağ OSB'de inşaat çalışmaları süren 7 fabrikayı gezdi.

Bölgede altyapı çalışmalarının yüzde 98'inin tamamlandığını belirten Şimşek, şunları kaydetti: ???????

"İnşallah kısa sürede altyapı çalışmalarımız bitmiş olacak. Hemen akabinde de üstyapı çalışmalarımıza yani yollarımıza bir ay içerisinde başlayacağız. İnşallah bir yıl içerisinde tüm üstyapı da bitmiş olacak. Burada 225 parselimiz var. Bunlardan 70'i şu an itibarıyla tahsis edilmiş durumda. Temellerini attığımız 7 fabrikamızda inşaatlar devam ediyor. İnşaatlardan yola çıkarak öngörümüze göre yaklaşık 17 bin istihdam hedefine ulaşmış durumdayız. Nihai hedefimiz yaklaşık 40 bin istihdam. Bu bölge tam anlamıyla faaliyete geçtiği zaman bu istihdam hedefini yakalamış olacağız."

Şimşek, yatırımcılara da çağrıda bulunarak, "Geçtiğimiz aralık ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleri ve tensipleriyle Demirağ OSB Cazibe Bölgesi ilan edildi ve yatırımcılarımıza birçok avantaj sunuldu. OSB bitişiğinde lojistik merkezimizin çalışmaları var. Burası da yatırımcılarımıza büyük imkanlar ve kolaylıklar sunacak. Yatırımcılarımızı Sivas'a gelip, sunulan bu fırsatlardan yararlanmaya, ülkemizin ve ilimizin istihdamına, üretimine katkıda bulunmaya davet ediyorum." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
Kontrolden çıktı aydınlatma direğine çarptı Kontrolden çıktı aydınlatma direğine çarptı Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı Sivas'ta aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Sivas, OSB, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Sivas'ın yatırım üssü Demirağ OSB'de fabrikalar yükseliyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:05 Liverpool'dan tarihe geçen galibiyet! Bournemouth kalesine gol olup yağdı
18:35 Genç kızdan akılalmaz itiraf: Annem Afrika'ya gidip erkeklerle ilişkiye giriyor
18:24 Suriye'ye operasyon ne zaman? İletişim Başkanı Fahrettin Altun yanıtladı
18:09 Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da Uğurcan Çakır depremi yaşanıyor
17:49 Trabzonspor deplasmanına çıkacak Galatasaray'da kamp kadrosu açıklandı
17:18 Tartıştığı kadın, komiser yardımcısını başından vurarak öldürdü
16:49 Hakemlik kariyerini noktalayan Cüneyt Çakır'ın, 180 bin lirayı aşan paradan vazgeçtiği iddia edildi
16:00 Napoli'den Manchester United'a olay olan Cristiano Ronaldo teklifi! Dünyaları istediler
16:00 Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin litresi 1 lira ucuzlayacak
15:40 Genç şarkıcı Aleyna Tilki'den Gülşen'in tutuklanmasına tepki: Sahnedeki insanlar masumdur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2022 19:40:13. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ın yatırım üssü Demirağ OSB'de fabrikalar yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement