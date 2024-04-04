Sivas\'ta çiftçilere 24 milyon lira bütçeli 415 ton tohum dağıtıldı

Sivas'ta çiftçilere 24 milyon lira bütçeli 415 ton tohumun dağıtımı gerçekleştirildi.
Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sivas İl Özel İdaresi ve DAP İdaresi tarafından finanse edilen projeler kapsamında, 'Tohum Temin Töreni' düzenlendi. Proje kapsamında 24 milyon lira bütçeli 415 ton tohumun dağıtımı için düzenlenen törene; Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, Ziraat odası Başkanı Hacı Çetindağ ve çok sayıda çiftçi katıldı.
"Çiftçilerimize desteklerimizi sürdüreceğiz"
Programda katılımcılara hitap eden Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, tarım ve hayvancılığın ülkemizin daha çok üretmesi, halkımızın gıda ihtiyacının karşılanması ve kendi kendine yetebilen bir ülke olması için çok önemli stratejik bir sektör olduğunu ifade etti. Sivas'ın tarımda öne çıkan bir il olduğunu ve toplam 1 milyon hektarın üzerinde tarım arazisi bulunan ilimiz ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayandığına dikkat çeken Vali Şimşek, "Ürün çeşitliliğimizi, hayvansal varlığımızı ve kaliteyi artırarak, tarlada, bağda bahçede el birliği, gönül birliği oluşturmayı, bugün burada olduğu gibi çiftçilerimize destek olmayı sürdüreceğiz" dedi.
7 bin 500 kg kuru fasulye, 226 bin 400 kg nohut, 42 bin 500 kg yonca, 1.200 paket slajlık mısır, 80 ton korunga ve 40 bin 500 kg fiğ tohumunu üreticiler ile buluşturduklarını aktaran Vali Şimşek, "Sivas'ın her karış toprağını, her bölgemizin ihtiyacını, üreticilerin önceliklerini analiz ederek, çiftçimizin üreticimizin yanında yer almaya, onların ihtiyaçlarına cevap vermeye çalışıp, ilimizin bu potansiyelini en etkin şekilde kullanması amacıyla yoğun bir gayret içerisinde olacağız" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından tohumlar üreticiler ile buluşturuldu. - SİVAS
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