DEMİRAĞ OSB'DE ÜRETİLEN İLK VAGONLAR, ALMANYA'YA UĞURLANDI

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SİVAS'ta Cazibe Merkezleri Programı'na alınan Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulan vagon fabrikasından üretilen 60 yük vagonundan 17'si düzenlenen törenle Almanya'ya ihraç edilmek üzere uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cazibe Merkezleri Programı'na alınan Demirağ OSB'de kurulan vagon fabrikasında 60 vagonun üretimi tamamlandı. Aynı zamanda Demirağ OSB'nin ilk üretimi olan vagonlardan 17'sinin Almanya'ya gönderilmesi için uğurlama töreni düzenlendi. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Mehmet Habip Soluk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (STSO) Mustafa Eken ve kurum müdürleri katıldı.

'14 BİN 243 İSTİHDAM HEDEFİNE SAHİP'

Törende konuşan Vali Şimşek, Sivas'ın sanayisi, üretimi ve istihdamı için çok önemli bir günü yaşadıklarını belirterek, Yaklaşık 1 yıl önce temeli atılan fabrikamızın ürünlerini inşallah birazdan yolcu edeceğiz. Özgün yapısı, güçlü planlaması ve teşvik mekanizmalarıyla Demirağ OSB, hak ettiği ilgiyi görmeye başlamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Cazibe Merkezleri Programı'na alınan bölgemiz, sunduğu avantajlarla bölgeye değer katacak bir çok firmayı çekim etkisine almış durumdadır. Şu an bölgede tahsisini gerçekleştirdiğimiz 41 firmamız toplam 7 milyar lira yatırım bedeline ve 14 bin 243 istihdam hedefine sahip. diye konuştu.Yıllardır atıl durumda kalan arazinin Demirağ OSB'ye dönüştürülerek Sivas'ın kızıl elması haline geldiğini anlatan Belediye Başkanı Bilgin de Demirağ'ın ihracata yönelik üretimiyle ülke ekonomisine büyük katkı sunacağını söyledi.STSO Başkanı Eken ise vagon fabrikasının teşvik kapsamına alınmadan önce büyük cesaret göstererek Demirağ OSB'ye yatırım yaptığını hatırlatarak, bölgenin Cazibe Merkezleri Programı'na alınmasıyla da şaha kalktığını belirtti. Konuşmaların ardından dualar eşliğinde vagonlar Almanya'ya ihraç edilmek üzere yola çıktı.(DHA)