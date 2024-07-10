Sivas\'ta Şebeke Suyuna Yüzde 38 Zam Yapıldı

Ekonomi

Sivas'ta bugün düzenlenen belediye meclis toplantısında şebeke suyuna yüzde 38 zam yapıldı.

Sivas Belediyesi 2024 yılı Temmuz ayı Meclis Toplantısı 2. birleşimi Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun başkanlığında gerçekleştirildi. Düzenlenen belediye meclis toplantısında şebeke suyuna yüzde 38 zam, oy çokluğu ile kabul edildi. Yeni düzenlemeye göre, meskenlerde 1 ton suyun fiyatı 13 liraya, iş yerlerinde ise 18 liraya yükseldi. Göreve geleli yaklaşık 3 ay olan Başkan Uzun'un; dar gelirli ailelere maddi katkı, kadın ve genç girişimcilere hibe desteği, üniversite öğrencilerine burs imkanı ve emeklilere aylık 2 bin lira gibi vaatleri gerçekleştiremeyip suya yüzde 38 zam yapması tepkiyle karşılandı.

"Ciddi bir zam değil"

Verilen zammın ciddi bir zam olmadığını belirten Başkan Uzun, "İnsanlar halı, kilim, yün, araba yıkıyor. Diyoruz ki yapmayın. Verilen zam ciddi bir zam değil. Ama diyoruz ki en azından insanları belki biraz vazgeçirir. Su maliyeti şu an 17 lira 50 kuruş. Vatandaşlarımızdan özellikle şunu istiyoruz su konusunda hassas olsunlar. Sivas'ın gelecekteki en büyük sorunu yine su sorunu olacak gibi duruyor. Gerekli strateji ve planlamalarımızı yapıyoruz. Önlemlerimizi alacağız" dedi. - SİVAS